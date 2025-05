In Finnland gehört Juhla Mokka von Paulig zu den beliebtesten Kaffeemarken. Anlässlich des diesjährigen Muttertags beschloss die Bohnenmanufaktur, für die Verpackung einen Wettbewerb für Kinder auszuschreiben: Diese wurden gebeten, die Juhla-Mokka-Verpackung neu zu gestalten, indem sie sie mit Bildern verzierten, die sie an ihre Mutter oder eine Mutterfigur erinnern.

Fast 120 Kinder nahmen mit ihren Zeichnungen teil. der Gewinner schmückte die saisonale Verpackung von Juhla Mokka.

Doch die anderen Zeichnungen waren nicht verschwendet, Da das Projekt so viele wunderbare Illustrationen hervorbrachte, ersannen Paulig und die verantwortliche Kreativagentur SEK eine Möglichkeit, sie in der Öffentlichkeit auszustellen: Die Lösung: ein Takeover der DooH-Screens einer U-Bahn-Rolltreppe. Am Muttertag füllte die Kunstausstellung die Rolltreppen der Metrostation Central Railway Square in Helsinki.

„Es war eine aufregende Gelegenheit, die Außenwerbung auf eine völlig neue Weise zu nutzen. Wenn man sich auf einer Rolltreppe befindet, sieht man normalerweise höchstens drei verschiedene Umsetzungen einer Kampagne. Jetzt wollten wir die Rolltreppen zu einem galerieähnlichen Raum machen, in dem jeder Bildschirm ein einzigartiges Kunstwerk zeigt“, kommentiert Annu Terho, Creative Director bei SEK.