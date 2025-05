Auf dem Digital Signage Summit Europe, der vom 21. bis zum 23. Mai 2025 im Munich Hilton Airport stattfindet, wird der Digital Signage-Software-Anbieter Nsign.tv den Besuchern seine neuesten Lösungen für ein digitalisiertes Signage-Ökosystem vorstellen.

Rabatt für invidis-Leser invidis-Leser bekommen auf alle Tickets einen Exklusiv-Rabatt von 30 Prozent mit dem Code dsse25-invidisrd. Hier geht es zur Registrierung.

Im Zentrum steht dabei das Nsign-tv One-Stop-Shop-CMS, eine integrierte Plattform, die CMS, Device Management und spezielle Digital Signage-Tools kombiniert. Dabei wird das Unternehmen den Besuchern vor allem Features vorführen, die Managed Services und KI unterstützen – welche auch Kernthemen für den DSS Europe bilden.

Einen Schwerpunkt wird die Videoanalyse bilden, mit der Unternehmen das Engagement des Publikums messen und Inhalte dynamisch auf der Grundlage von Echtzeit-Einblicken personalisieren können. Nsign.tv wird auch seine Applets vorstellen, die die Erstellung von Inhalten automatisieren, indem sie direkt mit ERP-, POS- oder CRM-Systemen verbunden werden. So können Unternehmen mit geringem manuellen Aufwand konsistente, anpassungsfähige Botschaften über alle Screens hinweg bereitstellen und so die Effizienz und den Wert ihrer Digital Signage-Installationen steigern.

„Digital Signage sollte ein Treiber für Ergebnisse sein, nicht für Komplexität“, sagt Toni Viñals, CEO von Nsign.tv. „Unsere Plattform wurde entwickelt, um die Verwaltung von Inhalten und Systemen für Unternehmen zu vereinfachen und sie gleichzeitig in die Lage zu versetzen, echte Ergebnisse zu erzielen – schneller und in größerem Umfang. Mit Applets und Tools wie Videoanalyse geben wir den Nutzern Kontrolle, Klarheit und die Möglichkeit, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist: besser zu kommunizieren und Ergebnisse zu liefern.“

Nsign.tv ist in mehr als 25 Ländern aktiv und verwaltet mehr als 50 Millionen digitale Assets auf 75.000 angeschlossenen Geräten. Die DSS-Besucher finden das Unternehmen im Brand Pod #16.