Das IDOOH konnte wieder einmal auf seiner ersten Konferenz 2025 in Hamburg ein volles Haus aufweisen. Das Highlight der Konferenz war die Vorstellung der neuen IDOOH-Studie „Public & Private Screens 3.0“. Die neue Studie soll ein neues Level in der Leistungsmessung ermöglichen, wie uns IDOOH-Geschäftsführer Frank Goldberg in einem Vorabinterview erläuterte.

Ein zweites Highlight war sicherlich das Retail-Media-Panel, in dem Christian Raveaux von der Rewe Group, Laura Katharina Hentschel von It Works, Armin Nusser von der Laya

Group und Maximilian Werner-Hentrich von Viewento diskutierten. Weitere Vorträge kamen von Ravi Ahluwalia, Vistar Media, von Gülsen Göreci von Mediaplus Realtime, Robin Hüdepohl, EON Energy Projects, und Marcus Veigel von Cynapsis Interactive.

Doch vor allem freute sich die Branchen, sich wiederzusehen und zu netzwerken – wie die Impressionen zeigen:

