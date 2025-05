Infocomm 2025 Digital Signage-Power in Orlando

invidis ist wieder Teil der Infocomm: In Form des “Market Insights Breakfast: Digital Signage” am 13. Juni werden unsere Marktexperten Florian Rotberg und Stefan Schieker eine Keynote im interaktiven Stil geben. Der Schwerpunkt liegt auf drei Schlagwörtern: Zölle, AI und Managed Services – die Themen, die aktuell den meisten Gesprächsbedarf in der Digital Signage-Branche haben.

Das Market Breakfast ist Teil des Digital Signage-Fachprogramms der Infocomm 2025, die vom 7. bis 13. Juni die neuesten ProAV-Lösungen im Orange County Convention Center in Orlando, Florida, zeigt. Während der Woche finden mehr als 30 Fachsessions statt, geleitet von Experten und Anwendern. In einem Panel diskutieren beispielsweise Vertreter der Dallas Cowboys mit LG und Savi IQ über den Einsatz von Displays und Datensystemen in Stadien mit Fokus auf Fan-Erlebnis, Effizienz und Umsatzpotenzialen.

Zu den weiteren Sitzungen gehören:

„Sustainable Strategies for Reducing the Carbon Footprint of Digital Signage“ am Dienstag, 10. Juni

„Revolutionizing Retail Operations With Digital Signage“ am Donnerstag, 12. Juni – mit der Digital Signage Federation

„Mastering Digital Signage Deployment“ am Freitag, 13. Juni

„Trend Forecast: Digital Signage“ auf der Technology Innovation Stage am Donnerstag, 12. Juni

Zusätzliche gibt es zwei geführte Rundgänge über das Messegelände unter der Leitung von Paul Fleuranges, Botschafter der Digital Signage Federation. Er führt Teilnehmer am Mittwoch, den 11. Juni, und Donnerstag, den 12. Juni, zu Anbietern, die Innovationen in den Bereichen Display-Technologie, Content-Management-Systeme und Cloud-Technologie präsentieren.

