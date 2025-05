LED-Videowürfel dürfen in keinem modernen Stadion fehlen. Ob Basketball, Eishockey oder manchmal sogar Fußballarenen, ein vierseitiger LED-Cube für Video, Spielstand, DooH und Digital Signage gehört zum Stadionerlebnis dazu. So auch beim Genève-Servette Hockey Club (GSHC).

Das neue 96 m² große LED-Display wurde so entwickelt, das es aus jedem Blickwinkel gut sichtbar ist und immersive, hochauflösende Bilder eines der berühmtesten Schweizer Eishockeyteams zeigt.

Nach dem historischen Doppelsieg des GSHC als Schweizer- und Europameister in der Spielzeit 2022/23 plante das Team die Investition in einen neuen LED-Cube, um das Spielgeschehen zu intensivieren und in seiner Heimarena eine immersivere und sponsorenfreundlichere Atmosphäre zu schaffen. Der Genève-Servette Hockey Club ist im Besitz der gemeinnützigen Stiftung des 1960 verstorbenen Rolex-Gründers Hans Wilsdorf.

In enger Zusammenarbeit mit dem ProAV-Integrator Lemanvisio und Infiled wurde ein LED-Videowürfel auf Basis der MV-Serie entwickelt der den besonderen technischen Anforderungen einer Eishockeyhalle entspricht.

Die MV-Serie wird in vielen Sportstätten eingesetzt u.a. wegen der Stromredundanz, hoher Bildwiederholfrequenz, eine Antireflexbeschichtung und hoher Helligkeit, um die Sichtbarkeit auch bei hellem Arenalicht zu gewährleisten.

Die Installation von AV-Technik in Eisstadien bringt immer besondere Herausforderungen mit sich, darunter Feuchtigkeit und Temperaturunterschiede sowie die geringe Traglast des Stadiondachs mittig über dem Eis. Für den Videocube entwickelte Infiled 90°-Winkelecken, um visuelle Unterbrechungen wie Content-Lücken oder Verzerrungen zu vermeiden.

Anzeige