Die Londoner U-Bahn wird eine massive DooH-Erweiterung bekommen. Die Verkehrsgesellschaft Transport for London (TfL), die auch Eigentümer der DooH-Netze ist, hatte im September einen Acht-Jahres-Vertrag mit dem Vermarkter Global abgeschlossen. Teil dieses Vertrags ist die Installation von mehr als 1.000 neuen D6-Screens in allen neun Zonen, wodurch sich die Anzahl dieser kleinformatigen Werbeflächen verdreifacht. Außerdem plant Gobal neue 3D-fähige Screens, Displays an den Rolltreppen und LED-Wände entlang der Tunnel.

Von den 3D-fähigen HD-Full-Motion-Displays sollen insgesamt 150 Stück im Londoner U-Bahn-Netzwerk verteilt werden. Für die Rolltreppen-Bereiche der großen Stationen plant Global neun „digitale Gateways“ und fünf digitale „Escalator Panels“. Das große Highlight werden aber die 10 Meter langen LED-Screens sein, die in den Tunneln der Elizabeth Line installiert werden. Ein weiteres Novum sind acht „multisensorische Screens“ im 160 Meter langen Fahrstuhl der Waterloo-Station – mit Ton, 3D-Visualisierung, Geruch und Bewegung.

Zusätzlich ergänzt Global das DooH-Netzwerk um ein neues datenbasiertes Planungstool namens „Access All Audiences“. Das Tool kombiniert entpersonalisierte TfL-Daten mit externen Quellen wie TGI, IPA, Touchpoint und Yougov. Ziel ist eine zielgruppenorientierte anstelle einer panelbasierten Werbeplanung.

Emma Strain, Customer Director bei Transport for London, bezeichnet das Vorhaben als die „ehrgeizigste digitale Erweiterung des Netzes aller Zeiten“ und hebt vor allem die Kombination von kreativen Formaten mit moderner Technologie und Daten hervor. Mike Gordon, Chief Commercial Officer bei Global, ergänzt: „Alles, was wir tun, ist Teil unserer Verpflichtung, das Netz von Transport for London zur „Greatest Show Under Earth“ zu machen.“ Er sei sich sicher, dass gerade der multisensorische Screen eine Attraktion werde.

