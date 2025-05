Die Besten der Außenwerbung gekürt – der FAW, der Verband der deutschen Außenwerber, verlieh gestern Abend vor rund 550 Gästen die Plakadiva-Preise für das Jahr 2025: FAW-Hauptgeschäftsführer Kai-Marcus Thäsler und FAW-Präsident Alexander Stotz führten durch die Award-Show, die erneut im Münchner Werksviertel stattfand. In den drei klassischen Wettbewerbskategorien „Beste Mediastrategie“, „Beste Innovative Nutzung“ und „Beste Kreation“ wurde die Plakadiva in Gold, Silber und Bronze verliehen. Hinzu kam der Sonderpreis in Gold für den besten Einsatz von OoH zum gesellschaftlichen Nutzen.

Erneut zeigte sich die Preisverleihung auch in diesem Jahr als ein Schaulaufen der großen Marken, die sowohl analoges als auch digitales Out-of-Home ideal zu nutzen wussten. Das sind die Preisträger der Plakadiva 2025:

Beste Mediastrategie Out of Home

Gold : Bitburger – Bitte come to Germany

: Bitburger – Bitte come to Germany Silber : Mediamarktsaturn- Erlebt, was geht

: Mediamarktsaturn- Erlebt, was geht Bronze: Lidl – die Freshness Taktik

Die Plakadiva in Gold nahm Bitburger für die internationale Charme-Kampagne „Bitte come to Germany“ entgegen. Damit ausländische Fans bei der EM nicht einfach zu den ihnen vertrauten Marken griffen, lud Bitburger im Vorfeld europaweit an über 2.000 handselektierten, fußballnahen Touchpoints in Landessprache zur EM nach Deutschland ein.

Bitte come to Germany – beteiligte Agenturen: OMD Germany; Serviceplan; OMG Investment + Activation

Ohne EM-, aber mit Fußball-Bezug war der Silber-Gewinner der Kategorie: Mediamarktsaturn bewarb seine im Frühjahr 2024 eingeführte Sofort-Lieferung: verfügbare Technik in 90 Minuten, wann und wo immer man sie braucht. Um die lieferaffinen Zielgruppen für das Angebot zu begeistern, setzte der Technikspezialist auf lokalisierte, kontextuelle und situative (D)ooH-Platzierungen im Einzugsgebiet aller 183 teilnehmenden Märkte. Zum Einsatz kamen insgesamt 75 unterschiedliche Motive und Headlines für 30 unterschiedliche Bedarfsmomente, umgesetzt mit 23.000 Screens, 33 Spezial-Locations und 11 Sonderumsetzungen.

Erlebt, was geht – beteiligte Agenturen: Mediaplus; Saatchi & Saatchi; Planus Media; Accenture Services

Lidl, Gewinner der Plakadiva in Bronze, ergriff als offizieller Partner der Uefa-Europameisterschaft die Gelegenheit und warb für eine „Fresh Food Taktik“. Dafür wurde die auf Bier und Bratwurst geeichte Fußballwelt mit frischem Obst geflutet. Die Kampagnenstrategie wurde nach dem Spielplan ausgerichtet, CLP, Mega-Lights, Riesenposter und DooH garantierten über alle Spielwochen in allen Spielstädten Sichtbarkeit.

Die Freshness Taktik – beteiligte Agenturen: Mediaplus Geo Intelligence; Cromatics

Beste Innovative Nutzung Out of Home

Gold : Telekom – Euro 2024 Toralarm

: Telekom – Euro 2024 Toralarm Silber : Hornbach – Hör auf Deine Hände

: Hornbach – Hör auf Deine Hände Bronze: McDonald’s – Feel the Warmth

Für Gold in der Kategorie entschied sich die Jury beim Telekom Magenta „Toralarm“. Mehr als 5.500 Public Video-Screens sowie weitere 2.000 Screens in den Telekom-Shops wurden alle Tore des Fußball-Events nahezu in Echtzeit übertragen. Eine eigens für die Kampagne entwickelte technische Infrastruktur und AI-Unterstützung machten das möglich (invidis berichtete über die EM-Kampagne).

Euro 2024 Toralarm – beteiligte Agenturen: Mindshare; Mataracan; Ströer Media Solutions

Auch die mit Silber prämierte Kampagne „Hör auf Deine Hände“ von Hornbach bewertete die Plakadiva-Jury als „ohne Frage hochinnovativ“. Im Rahmen ihrer größten jemals umgesetzten (D)ooH-Kampagne entwickelte die Baumarktkette mit dem Einsatz von Knochenschall-Technologie ein multisensorisches Markenerlebnis, bei dem Töne über Ellenbogen, Arme und Hände direkt ins Ohr übertragen wurden. Das interaktive Highlight wurde von auffallenden Motiven im Pop Art-Stil als Basis gestützt.

Hör auf Deine Hände – beteiligte Agenturen: Mediaplus; Heimat TBWA; Concrete Candy; Planus Media; Screen Visions

Um ein sensorisches Markenerlebnis Out-of-Home ging es auch bei Bronze-Gewinner McDonald’s und seiner Kampagne „Feel the Warmth“ für den 2024 eingeführten McCafé Mug. Damit Kaffeetrinker den neuen Coffee-to-go-Becher als Spender von Wärme und Geborgenheit lieben lernten, schuf McCafé für sie warme Oasen im kalten Berliner Winter – mit speziell entwickelten beheizbaren Plakatvitrinen.

Feel the Warmth – beteiligte Agenturen: OMD Germany; OMD Create; OMG Investment + Activation

Beste Kreation Out of Home

Gold : Scalable Capital

: Scalable Capital Silber : Penny – Price Packs

: Penny – Price Packs Bronze: Iglo – Das ikonische Fischstäbchen

Finanzdienstleister Scalable Capital holte sich in dieser Kategorie das Plakadiva-Gold. Die junge Marke machte 2024 mit einer reinen Headline-Kampagne deutschlandweit zum Gesprächsstoff. Der Fokus lag dabei auf einem einzigen Medium – Out-of-Home. Klar und humorvoll sprach Scalable hier Passanten an. Mit Wortspielen, die „Relevanz, Zugänglichkeit und Sympathie“ erzeugten, wie die Jury befand. Ein weiterer Pluspunkt: Durch die ausschließliche Verwendung der drei Markenfarben trug die Kampagne auch visuell zur Markenbildung bei.

Scalable Capital – beteiligte Agenturen: Agentur XY

Discounter Penny wählte 2024 den Weg über eine reine Bildsprache, als er sein Versprechen dauerhaft niedriger Preise öffentlichkeitswirksam inszenierte. Hier war das Produkt der „Hero“ – die Penny Price Packs, deren Verpackungsdesign nur aus ihrem Preis besteht. Eine Alleinstellung für Penny im Markt und ein Eyecatcher für Verbraucher, der das beste Angebot im Regal auf einen Blick erkennen lässt. Ein Eyecatcher auch im öffentlichen Raum, denn die den Launch der Price Packs begleitende Out of Home-Kampagne war so reduziert wie die Packungen selbst. Für die Plakadiva-Jury „die plakativste Umsetzung, die man sich vorstellen kann“.

Price Packs – beteiligte Agenturen: Serviceplan Neo; Serviceplan Innovationsmanagement

Eine ebenfalls puristische Inszenierung mit plakativen Visuals und humorvollen Headlines – so überzeugte die Kampagne von Iglo die Jury und wurde mit Bronze prämiert. Liebevolle Insights, transportiert über verspielte Bilder rund um „das ikonische Fischstäbchen“, weckten Kindheitserinnerungen und vermittelten dabei eine Botschaft, die von der Zielgruppe sofort verstanden wurde. Dafür gab es es die Bronze-Auszeichnung

Das ikonische Fischstäbchen – beteiligte Agenturen: Blacksheep Communications; Zenithmedia

Sonderpreis: Bester Einsatz von OoH zum gesellschaftlichen Nutzen

Gold: Terre des Femmes: Unsilence the Voice

„Julia“ in München, „Frau Rhein“ in Berlin und „Die Jugend“ in Bremen sind Statuen, die das Schicksal von Millionen von Frauen teilen – sie erleben sexuelle Belästigung in Form ungewollter Berührungen. Auf den Statuen hinterlassen diese Übergriffe sichtbare Spuren: Dort, wo Passanten die weiblich geformten Körper wieder und wieder anfassen, entstehen mit der Zeit glänzende Stellen.

Diese Stellen bilden das Kernstück der Kampagne „Unsilence the Violence“, die bei Plakadiva 2025 in München den Sonderpreis in Gold für den besten Einsatz von Out-of-Home zum gesellschaftlichen Nutzen erhielt. Im April 2024, dem „Sexual Awareness Month“, machten der Verein Terre des Femmes und die Agentur Scholz & Friends die drei Statuen zum Sinnbild für betroffene Frauen und schufen Installationen im öffentlichen Raum, bei denen die Statuen mit den begleitenden Plakaten zu einer Einheit und damit unmittelbar Teil von Out-of-Home wurden. Hauptziel war es, Frauen zu ermutigen ihr Schweigen zu brechen, sich Hilfe zu suchen, diese Taten nicht länger hinzunehmen.

„Hier stimmt alles – die Insights, die Strategie und die Umsetzung mit einem enormen Impact. Die Kampagne ist hoch emotional und zugleich elegant gemacht. Besser geht es nicht“ – so das Urteil der Plakadiva-Fachjury zur Auszeichnung von „Unsilence the Violence“.

Unsilence the Violence -beteiligte Agenturen: Scholz & Friends; 2030 Kommunikation

Alexander Stotz, Präsident des FAW, bekräftigte anlässlich der Preisverleihung die Bedeutung des Sonderpreises als Ausdruck der Verpflichtung von OoH-Branche und Verband gegenüber der Allgemeinheit: „Out-of-Home ist für viele gemeinnützige Anliegen unverzichtbar, um eine ausreichend breite Öffentlichkeit zu erreichen. Der Sonderpreis gibt uns die Möglichkeit, die Kompetenz von NGOs im Umgang mit Out-of-Home zu würdigen und zugleich die wichtigen gesellschaftlichen Ziele der Initiativen in ein besonderes Rampenlicht zu holen.“

Eine neue Location

Bemerkenswert: Die Plakadiva 2025 zeigte, wie große gesellschaftliche Ereignisse die Kommunikation im öffentlichen Raum beflügeln: Schon die Ende März veröffentlichte Shortlist spiegelte insbesondere den Einfluss der Fußball-Europameisterschaft auf zahlreiche der nominierten OoH-Kampagnen wider. Das Bild wiederholte sich bei der Preisverleihung – drei der insgesamt zehn prämierten Kampagnen standen mit der Uefa Euro 2024 in unmittelbarer Verbindung.

Weitere Informationen zur Jury und der Shortlist finden sich auf der Plakadiva-Website. Zudem gab die Plakadiva einen Umzug bekannt: 2026 wird die Preisverleihung in Düsseldorf stattfinden, und zwar am 22. April.