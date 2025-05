Budni geht mit einem einheitlichen Retail-Media-Netzwerk an den Start: Die Hamburger Drogeriekette fasst ihre bestehendes Digital Signage-Inventar zusammen, das bisher von den Außenwerbepartnern Ströer und Hygh getrennt angeboten wurde. Das gemeinsame Instore-Netzwerk besteht nun aus circa 630 Screens in rund 190 Filialen und schließt sich jetzt an das Retail-Media-Angebot des Partners Edeka an.

Erstmalig ermöglicht Budni damit endemischen Werbetreibenden die Erfolgskontrolle von Kampagnen durch einen zentralen Sales-Datensatz. Das Netzwerk teilt sich in mehr als 450 Instore-Screens von Ströer sowie rund 180 Schaufenster-Displays von Hygh auf. Verwaltet und vermarktet wird dieses gebündelte Netzwerk nun in Kooperation mit der Agentur Marketing of Moments.

Die Werbekunden des Budni-Instore-Netzwerks erhalten Zugang zu exklusiven Listungs- sowie Abverkaufsdaten, wodurch sie ihre Kampagnen datenbasiert aussteuern und bewerten können. Optional können sie ergänzende Maßnahmen wie Couponing oder weitere Bestandteile des Budni-Werbeportfolios hinzubuchen.

Zukünftig will die Drogeriekette auch Daten aus der Budni-App und der Budni-Karte integrieren – einem Kundenprogramm, das seit 25 Jahren besteht. Im Laufe des Jahres will man außerdem noch weitere Screens dem Netzwerk hinzufügen.

Die meisten der rund 190 Filialen von Budni befinden sich im Großraum Hamburg – ein wachsendes Filialnetz zieht sich außerdem ins Stadtgebiet Berlins. Insgesamt beschäftigt die Handelskette rund 1.950 Mitarbeitende.

