Majid Al Futtaim, Inhaber der exklusiven Rechte zur Betreibung von Carrefour in den VAE, hat eine Partnerschaft mit Advertima für sein Retail-Media-Netzwerk Precision Media geschlossen. Diese Zusammenarbeit soll eine Omnichannel-Lösung in den Carrefour-Supermärkten ermöglichen, die digitale Mediaplanung, Aktivierung und Messung in den physischen Laden integriert.

Carrefour führte Advertimas Audience AI bereits in 10 seiner Hypermärkte ein und plant eine Erweiterung auf weitere Standorte in den kommenden Monaten.

Dieselben Kunden online und im Store erreichen

„Der Nahe Osten, insbesondere der Golf-Kooperationsrat (GCC), ist ein dynamischer und zukunftsorientierter Markt, und wir sind begeistert, mit dem Team von Majid Al Futtaim’s Precision Media zusammenzuarbeiten, um das Online- und In-Store-Retail-Media-Kauferlebnis zu vereinheitlichen“, sagt Iman Nahvi, Mitbegründerin und CEO von Advertima. „Es ist nicht nur ein Game-Changer für Retail Media im Nahen Osten, sondern auch bahnbrechend auf globaler Ebene.“

Advertima verwendet 3D-Sensoren, um das Kundenverhalten und das Publikum im Laden zu analysieren, zum Beispiel Familien, junge Berufstätige oder Schnäppchenjäger, und liefert ihnen maßgeschneiderte Botschaften über Digital Signage-Screens in Echtzeit.

Durch die Kombination von In-Store-Daten mit Online-Publikumsprofilen will Carrefour Marken eine zielgerichtete und konsistente Möglichkeit bieten, denselben Kunden über digitale und physische Kanäle zu erreichen. Ein Beispiel: Ein Kunde, der online nach Babyprodukten stöbert, könnte später in einem Laden eine passende Werbung sehen. So ermöglicht es die Partnerschaft Media-Buyern, effektivere und messbare Kampagnen durchzuführen.