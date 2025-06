Das Kreativfestival der Cannes Lions hat nun alle Shortlists für seine Awards bekanntgegeben – auch die Kategorie Outdoor, in der die besten OoH- und DooH-Kampagnen gekürt werden. Insgesamt gab es 1993 Einreichungen, von denen es 202 auf die Shortlist geschafft haben – wobei verschiedene Kampagnenmotive als separate Entries gehandelt werden.

Mit dabei ist auch eine Kampagne aus Deutschland, die bereits auf der Plakadiva 2025 überzeugen konnte: Die Price Packs von Penny. Zusammen mit Serviceplan druckte die Kette Preise auf die Verpackungen von Produkten – und nahm diese gleichzeitig als Motiv für eine OoH-Kampagne. Auch die Stärken von DooH nutzte die Kampagne aus: Auf Screens waren je nach Tageszeit andere Produkte zu sehen – Toastbrot am Morgen, Chips am Abend.

Unter den Nominierungen befinden sich Kampagnen für große Marken wie Coca-Cola, Heinz Ketchup oder Dove. Viele Kampagnen sind gleichzeitig in anderen Kategorien nominiert – wobei es auch Kampagnen gibt, die OoH im Fokus haben – wie Kitkat und VML in Tschechien – oder komplett auf den Einsatz von DooH mit Interaktion ausgerichtet sind – zum Beispiel „Your Posture is your Future“ von Croatia Poliklinika.

Die gesamte Shortlist ist auf der Awards-Seite einzusehen. Die Gewinner der Cannes Lions in den Kategorien Bronze, Silver, Gold und Grand Prix werden ab dem 16.6. bekanntgegeben.