Die Infocomm 2025 öffnete heute ihr Tore – die Messehallen waren voll wie immer, aber trotzdem fehlten zwei Highlights. Sowohl Samsung als auch LG sind dieses Jahr nicht auf der Messe vertreten – jedenfalls nicht den sonst üblichen großen Messeständen. Samsung versteckt sich in einem Meetingraum außerhalb der Halle, während LG auf dem Showfloor ihre Besprechungsräume hinter einer Wand verbirgt.

Doch die Abwesenheit der großen beiden Displayhersteller lässt reichlich Platz für andere Marktteilnehmer zu glänzen. Zuallererst sei Philips genannt, die mit großem Aufgebot nach Orlando gekommen sind. Weltpremiere feiert eine klappbare All-in-One LED der 6000-Serie sowie die neue Partnerschaft mit Shure.

Shure und PPDS werden zukünftige ihre Lösung eng verknüpfen, so können Sure-Devices zukünftig auch über die Remote Device Management Plattform Philips Wave verwaltet und gesteuert werden. Zur Vertragsunterzeichnung am Messestand war sogar das oberste TPV-Management aus Taiwan angereist.

Brightsign und Sony im Aufwind

Eine positive Überraschung ist der Messestand von Brightsign, das sich in diesem Jahr mit mehr als zehn Ökosystempartnern – hauptsächlich Software – auf der Infocomm präsentiert. Neben Nexmosphere und Intuiface präsentiert Brightsign auch eine coole AR-Lösung von Geenee.

In Abwesenheit von Samsung und LG ragt Sony mit dem breitesten Solution-Angebot auf der Infocomm heraus. Neben dem wachsenden Display-Line-Up präsentiert Sony Device Management, Ameria-No-Touch Interaktion und vielen kleine überraschende Lösungen. Es ist ein offenes Geheimnis auf der Messe, das Sony die Zoll-Unruhen im April und Mai am besten gemanaged hat und stark an Marktanteilen zulegen konnte. Auch wenn keiner das Wort Krisengewinnler hören möchte, Sony zählt in Nordamerika zu den großen Gewinnern im Digital Signage Markt.

Die Software-Welt ist auf der Infocomm wie schon seit Jahren, breit vertreten. Aber meistens mit kleinen Ständen und somit fällt es schwer die USPs der einzelnen Lösungen zu erkennen. Ausnahme sind dieses Jahr mal wieder Appspace und überraschend auch Spectrio. Auf zwei Stockwerken präsentiert Spectrio seine Software und Lösungen. Poppulo und die neue Tochter Reach zeigen sich (noch) getrennt mit kleineren Ständen auf der Messe – aber das kann sich in Zukunft ändern.