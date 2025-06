16:54 +++ Sonntag 08. Juni 2025 +++

Hyatt Orlando: Iconic LED mit Update

Großformatige künstlerische Digital Signage Installationen sind ein Hingucker und Social Media Star, doch oft reicht das Budget nicht um regelmäßig neue Kreationen zu entwerfen um Abwechslung zu bieten.

Dem Hyatt Regency Orlando – das Convention Hotel der Infocomm – ist es dagegen hervorragend gelungen, immer wieder mit frischem Content zu überraschen. Die riesige LED am Check-in sowie die LED-Wände in der Lobby und vor den Meeting Rooms werden regelmäßig mit neuem Digital Art Content „gefüttert“.

Verantwortlich ist die Digital Signage Content Agentur Float4 aus dem kanadischen Montreal, eine Innovationsschmiede für kreative Contentkonzepte. (Artikel)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.

Mehr erfahren Video laden Vimeo immer entsperren

13:36 +++ Sonntag 08. Juni 2025 +++

Überraschende Partnerschaften

In der Digital Signage Branche sind Ökosysteme und Partnerschaften an der Tagesordnung – typischerweise kooperieren Hardware-Anbieter mit CMS-Entwickler. Doch auf der Infocomm präsentieren sich zwei überraschende Partnerschaften.

LG x Brightsign

Der Displayanbieter und OS-Entwickler LG Electronics integriert Brightsign SoC und OS. Das heißt sicherlich nicht Goodbye WebOS sondern ist der Nachfrage im US-Markt geschuldet. Nach Europa sollen LG-Screens mit Brightsign inside ersteinmal nicht kommen.

Videri x Allsee

Der US Display-Anbieter Videri ist zu recht stolz auf seine ultradünnen Display mit integriertem SoC, Betriebssystem und CMS. Ein Getränkehersteller hat das Produkt weltweit erfolgreich ausgerollt. Jetzt bietet Videri seine Innovationen auch anderen Display-Anbietern an. Erster Kunde ist die chinesisch-britische Allsee Displays.

06:08 +++ Sonntag 08. Juni 2025 +++

Vorsicht am Wegesrand

Der morgendliche Run vor Sonnenaufgang ist am ersten Tag in Florida eine Herausforderung für den Körper. Doch richtig geht die Pumpe hoch wenn es im Gestrüpp am Wegesrand raschelt. Trotz Stirnlampe läuft die Angst mit, das nicht ein Eichhörnchen aus dem Gras hüpft sondern ein Alligator oder Schlange.

Zum Glück ist das Convention Center a) gekühlt und b)frei von Alligatoren. Schlangen der anderen Art findet man allerdings reichlich.

22:01 +++ Samstag 07. Juni 2025 +++

Umparken im Kopf

invidis ist vor Ort und berichtet hier auf invidis.de aber auch für unsere internationale Leserschaft auf invidis.com und dem neuesten invidis-Familienmitglied Sixteen-Nine. Eine neue Rolle für uns – erstmals analysieren berichten wir nicht nur aus internationaler Sicht über den Digital Signage Markt in Nordamerika – sondern die Infocomm ist für Sixteen-Nine mit seinen vielen Nordamerika-Lesern eine Heimatmesse.

Aber wir beschränken uns in den kommenden Tagen nicht nur auf die Messeberichterstattung, sondern setzen uns auch mit grundsätzlichen Trends und Themen auseinander mit Relevanz auf beiden Seiten des Atlantiks. Dazu zählt ein Hintergrundbericht zu Ricoh, dem drittgrößten Integrator in der Branche, die sich wandelnde Rolle der AV-Distribution und warum Digital Signage an Tankstellen unersetzlich sind. Wir beschäftigen uns auch um Vertikalmärkte wie Autohäuser.

Es lohnt sich also mehr denn je invidis auf allen Kanälen zu folgen.

Gruß aus Orlando – Florian Rotberg