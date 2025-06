Schwarz Digits, die IT- und Digitalsparte der Schwarz-Gruppe, und Maibornwolff, Experte für die Entwicklung komplexer IT-Systeme, geben eine strategische Partnerschaft bekannt. Ziel der Kooperation ist es, Unternehmen in Deutschland und Europa souveräne und sichere Digitalisierungslösungen anzubieten, die auf der Stackit-Cloud basieren.

Damit will Schwarz Digits, eine Lidl-Schwester, ihr Hyperscaler-Angebot für europäische Unternehmen weiter ausbauen. Ein zentraler Fokus der Zusammenarbeit liegt auf der gemeinsamen Entwicklung und Umsetzung von individuellen Plattformlösungen, Analyse-Workloads und AI-Anwendungen, die vollständig auf den Cloud-Diensten von Stackit betrieben werden. Diese Lösungen ermöglichen es Unternehmen, auch hochkritische Workloads sicher in die Cloud zu verlagern.

„Der Bedarf an unabhängigen und sicheren IT-Infrastrukturen sowie nach Expertise in der Umsetzung komplexer Digitalisierungsprojekte steigt kontinuierlich“, sagt Bernie Wagner, Bereichsvorstand Sales Schwarz Digits und CEO von Stackit. „Mit Maibornwolff haben wir einen Partner gefunden, der unsere Vision von digitaler Souveränität teilt und dessen tiefgreifende Expertise in der Softwareentwicklung und Cloud-Transformation perfekt zu unserem souveränen Cloud-Angebot Stackit passt.“

Europäischen Nutzern standen bislang hauptsächlich Cloud-Dienste von US-amerikanischen Anbietern zur Verfügung. Unternehmen haben daher bei der Digitalisierung oft nur zwei Optionen: Entweder sie greifen auf Cloud-Lösungen außerhalb Europas zurück oder verzichten ganz auf die Migration ihrer Prozesse und Daten in die Cloud. Beides bringt Nachteile mit sich: Während der Verzicht auf die Cloud den digitalen Fortschritt in Europa bremst, schafft die Abhängigkeit von außereuropäischen Anbietern ein Risiko. Diese operieren unter anderen rechtlichen Rahmenbedingungen, haben aber dennoch erheblichen Einfluss auf Europas kritische digitale Infrastruktur.

Das wird vor allem Auswirkungen auf die Entwicklung von AI-Strukturen Auswirkungen haben, wie invidis im aktuellen Jahrbuch beschreibt.