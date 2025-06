Auf der ISE 2025 vorgestellt, nun im Handel erhältlich: Neu bei Iiyama ist die Prolite LH81G-Serie. Die 4K-Displays im Gallery-Stil sind für den Einzelhandel und für moderne Bürowelten konzipiert. Die Serie umfasst dabei die Größen 55 und 65 Zoll.

Ein Highlight ist der abnehmbare magnetische Frame, der den Geräten den Look eines stilvollen Bilderrahmens verleiht. Die Grundfarbe des Rahmens ist weiß und kann durch Folierung oder Lackierung entsprechend angepasst werden. Durch die mitgelieferte Zero-Gap-Wandhalterung und die Rahmenbreite von nur 2,7 Millimeter an den Seiten und oben fügen sich die Displays beinahe nahtlos in jede Wandfläche ein.

Das verbaute VA-Panel mit Ultra-HD-Auflösung – 3840 x 2160 Pixel – liefert unter anderem eine Helligkeit von 500 Candela pro Quadratmeter. Somit eignet sich die Serie auch für helle Verkaufsräume sowie für repräsentative Empfangs- oder Meetingbereiche. Ein Push/Pull-Mechanismus erlaubt einen schnellen Zugang zur Rückseite des Displays, für Wartungen oder beim Wechsel von Anschlüssen auch in hektischen Retail-Umgebungen.

Inklusive Fernwartung

Die Displays verfügen über ein Android-14-Betriebssystem. Integriert sind unter anderem ein Mediaplayer, ein Webbrowser, ein PDF-Viewer sowie Ii-Share, Iiyamas Lösung für kabelloses Screen-Sharing. Für die zentrale Inhaltssteuerung sorgt das CMS Ii-Signage2, ergänzt durch das Fernwartungstool Ii-Control. Beides ermöglicht AV-Integratoren und IT-Teams eine remote-gesteuerte Verwaltung der Displays – vom Rollout bis zur täglichen Nutzung. Ein On-Screen-Menü mit One-Touch-Zugriff auf Lautstärke und Eingänge vereinfacht zudem die Bedienung direkt vor Ort.

Erkan Sekerci, Sales Director DACH, kommentiert: „Mit der LH81G-Serie setzen wir neue Maßstäbe in Sachen Präsentation und Raumästhetik. Unsere Kunden erwarten nicht nur Leistung und Zuverlässigkeit – sie wollen Lösungen, die sich nahtlos in moderne Architektur integrieren lassen. Genau hier punktet die neue Serie: stilvoll, leistungsstark und durchdacht bis ins Detail. Ob im Handel oder im Office – wer Eindruck hinterlassen will, kommt an unserer LH81G-Reihe nicht vorbei.“

Beide Modelle der der LH81G-Serie sind ab sofort verfügbar. Das Prolite LH5581UHSG-1AG hat einen Bruttopreis von 1.266 Euro, das Prolite LH6581UHSG-1AG kostet 1.599 Euro brutto.