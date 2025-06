Der Instore-Analytics-Spezialist Advertima und die One Tech Group, Anbieter der SSP1-Plattform, kooperieren für eine Zusammenführung von Programmatic und sensorbasierter Publikumsanalyse: In mehreren Schweizer Instore-Retail-Media-Netzwerken wird die Advertima-Lösung in die Programmatic-Plattform integriert. Damit soll eine Echtzeit-Zielgruppenansprache und programmatischer Mediaeinkauf verbunden werden.

Geplant ist die Integration auf mehr als 1.000 Displays im Einzelhandel. Zum aktuellen Netzwerk zählen unter anderem Händler wie Spar und TopCC, deren Retail-Media-Touchpoints von Excom Media vermarktet werden. Weitere Händler werden laut der One Tech Group derzeit schrittweise integriert.

Fokus auf die richtigen Zielgruppen

„Werbetreibende fordern immer stärker messbare Wirkung und präzises Targeting, auch in der physischen Welt“, sagt Daniel Siegmund, Gründer und Managing Director von One Tech Group. „Durch die Integration von Advertimas Echtzeit-Audience-Daten in unsere Plattform liefern wir genau das: automatisierte, Audience-basierte Aktivierungen, die die digitale und physische Welt miteinander verbinden.“

Durch die 3D-Computer-Vision-basierte Audience AI von Advertima lassen sich über die SSP1 vordefinierte Zielgruppensegmente aktivieren, die auf Attributen wie Geschlecht, Alter und Gruppenzusammensetzung basieren. Diese Daten werden mit kontextuellen Attributen und von AI errechneten Affinitäten kombiniert; somit ist die Prognose von Shopper-Intentionen und die Bildung Online-ähnlicher Audience-Segmente in Echtzeit.

Höherer Sales-Uplift

Die Integration wurde erstmals 2023 mit einem britischen Retailer pilotiert und 2024 in der Schweiz auf mehr als 300 Screens gestartet, zunächst für ausgewählte Werbetreibende in einem limitierten Release. Die Ergebnisse: Kampagnen mit Audience-basierter Ausspielung erzielten einen mehr als 2,5-mal höheren Sales Uplift im Vergleich zu kontextbasierten Kampagnen und benötigten 75 Prozent weniger Impressionen zur Erreichung der Performance-Ziele. Werbetreibende waren laut Advertima zudem bereit, bis zu 3-mal höhere TKPs zu zahlen.

„Diese Partnerschaft macht echte zielgruppenbasierte Aussteuerung im In-store Retail Media über mehrere Netzwerke möglich“, kommentiert Iman Nahvi, Co-Founder und CEO von Advertima. „Eine neue Technologie kann nur dann als echte Innovation bezeichnet werden, wenn sie vom breiten Markt angenommen wird. Zusammen mit der One Tech Group und ihrer SSP1 haben wir den Wert dieser Innovation in einer landesweiten Implementierung getestet und deren Mehrwert bewiesen.“

Weitere Skalierung

Die Unternehmen wollen die Integration nun auf ausgewählte internationale Märkte ausweiten. Ob dies auch Deutschland betrifft, wollte man auf Nachfrage noch nicht komplett bestätigen. „Die technologische Infrastruktur, die wir gemeinsam geschaffen haben, ist grundsätzlich skalierbar und auf verschiedene Märkte übertragbar – auch auf Deutschland. In diesem Zusammenhang führen wir bereits Gespräche mit mehreren Retailern in unterschiedlichen Ländern“, sagte uns Daniel Siegmund.

Obwohl keine personenbezogenen Daten gespeichert werden, gibt es immer wieder Diskussionen über das Scannen von Attributen. Da zeigte auch eine im Nachhinein inkorrekte Meldung der NZZ über den ersten Roll-out in der Schweiz, die berichtete, dass die Analytics-Screens wieder abgeschaltet würden.

Auch in Deutschland sind Kunden im internationalen Vergleich sehr sensibel bei diesem Thema. „Wie bei jeder neuen Technologie gibt es zunächst Diskussionen rund um Akzeptanz und Mehrwert – das ist völlig normal und auch wichtig“, kommentiert Daniel Siegmund. Bewegung ist auf jeden Fall in der Sache – auch Obi startete mit Stratacache ein Retail-Media-Pilotprojekt mit Analytics.