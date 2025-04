Stratacache, das sich vor allem mit der Tochtergesellschaft PRN besonders intensiv mit Instore Retail Media auseinandersetzt, setzt in Deutschland ein Pilotprojekt mit Obi in dessen Baumärkten um.

Der Pilot läuft von April bis Juni 2025; hierfür wurden in zehn ausgewählten Obi-Märkten in Nordrhein-Westfalen 75-Zoll-Screens installiert. Diese stehen in verschiedenen Sortimentsbereichen wie Garten, Werkzeuge oder Haushalt und wurden von Stratacache mit Analytics-Sensoren ausgestattet, um Frequenzen und Views zu erfassen – für Obi ein wichtiger Schritt Richtung Messbarkeit. Markenpartner haben die Möglichkeit, im Rahmen des Piloten Video-Ads direkt am POS zu platzieren.

Rollout wird geprüft

Auf Nachfrage von invidis teilte Obi mit, das Ziel des aktuellen Tests sei, „erste Erfahrungen und Erkenntnisse zu sammeln und Potenziale für eine Skalierung zu evaluieren“. Ein möglicher Rollout wird nach Abschluss des Pilotprojekts geprüft.

Instore ist für die Obi First Media Group, der Retail-Media-Unit von Obi, ein zentraler Bestandteil der Strategie. Zudem gilt Obi als einer der First Mover im Baumarkt-Segment. Die Baumarktkette betreibt bereits ein programmatisches Netzwerk an mehr als 200 Videowalls an den Eingängen der Baumärkte. Nun kommen eventuell gezielt platzierte Instore-Displays dazu.