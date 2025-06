Der Launch des Albertsons Retail Media Netzwerks wurde im Rahmen des Cannes-Lions-Werbefestivals in Frankreich vorgestellt. Albertsons wird gemeinsam mit Stratacache den Aufbau, Betrieb und die Vermarktung des Netzwerks realisieren. Wie allgemein üblich soll das Konzept zuerst in ein paar ausgewählten Filialen getestet werden, bevor es auf alle Filialen ausgerollt wird.

Die genaue Anzahl der Screens wurde von den beiden Partnern nicht bekannt gegeben – für einen vollständige Rollout in allen Albertsons- und Safeway-Filialen wären jedoch Tausende von Digital Signage-Displays erforderlich. Laut Informationen von invidis/Sixteen-Nine soll das Albertsons-Netzwerk das größte Rollout-Projekt in Nordamerika und Europa in diesem Jahr sein.

Die ausgewählten Pilotfilialen konzentrieren sich auf zwei Schlüsselregionen. Large Format Displays sollen an strategisch wichtigen, stark frequentierten Standorten wie Ladeneingängen und Obst- und Gemüseabteilungen platziert werden.

Stratacache integriert in die Retail-Media-Screens auch Audience Analytics, um Werbetreibende Proof of Play, direkte Verkaufszuordnung und Umsatzsteigerungsanalysen zu ermöglichen.

Launch-Kunde des Albertsons Retail Media Netzwerk ist Snack- und Süßwarenhersteller Mondelēz.