Ricoh hat sich vom Kopierer- und Kameraspezialisten zur Digital Service Company entwickelt. Ob Kopierer, Meetingraumlösungen oder Digital Signage – Ricoh ist weltweit auch als Digital Signage Anbieter fest im Geschäft. Im aktuellen SCN Top50 Ranking der größten Integratoren, belegt Ricoh nach AVI-SPL und Diversified bereits den dritten Platz.

Im Jahr 2024 erzielte die Ricoh Workplace Experience Division 614 Millionen US-Dollar Umsatz und realisierte 11.600 AV-Installationen – im Vergleich zum Konzernumsatz von 15,5 Mrd. Dollar mit 4 Prozent Anteil bisher ein sehr kleines Business Unit. Aber in der mittelständisch geprägten Digital Signage-Branche ist Ricoh ein Gigant.

Kontinuierliche Übernahmen

Der Wachstum und die Spezialisierung wurde auch mithilfe von Übernahmen erzielt – in den letzten Jahren hat Ricoh Unternehmen wie Cenero in den USA, Datavision in Deutschland (invidis-Bericht), PureAV in UK, AVC in Dänemark oder Videocorp in Chile übernommen. Erst im Mai übernahm Ricoh den brasilianischen AV-Workplace Integrator Go2Next.

Die Zielsetzung von Ricoh wurde im Herbst 2024 wieder deutlich formuliert: „Wir haben das Ziel, der weltgrößte ProAV Integrator zu werden.“

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Zertifizierungen

Größe zahlt sich aus – insbesondere beim Thema Managed Services und Zertifizierungen. Mittelständler können kaum mithalten – ob EcoVadis Platinum Nachhaltigkeitszertifizierung, ISO-zertifizierte Prozesse oder Dutzende Hersteller-Zertifizierungen.

Globale Kooperation mit LG

Im September 2024 (invidis Bericht) vereinbarte Ricoh eine erste weltweite Kooperation mit LG Electronics. Die Kooperation mit der LG Digital Signage Business Unit sieht die Zusammenarbeit bei digitalen Lösungen für Workplace-Lösungen vor.

Durch die Partnerschaft mit LG will Ricoh sein Workplace Experience Business rund um Hardware, Software und Managed Services weiter stärken. Insbesondere setzt Ricoh auf ein global einheitliches Digital Signage und ProAV-Angebot. Mittelfristig sollen auch ein einheitlicher globaler Servicekatalog für den Bereich Workplace Experiences folgen.

Besserer Service mit AI

Vor wenigen Tagen vereinbarte Ricoh auch eine umfassende strategische Zusammenarbeit mit ServiceNow, der AI-Plattform für Geschäftstransformation. Ziel der Zusammenarbeit ist die Bereitstellung einer einheitlichen Servicebereitstellungsplattform. Mit Servicenow will Ricoh Kunden ein nahtloses, intelligentes und reaktionsschnelles digitales Management moderner Arbeitsplätze zur Verfügung stellen.

Insbesondere soll die betriebliche Effizienz durch die Standardisierung der Service-Management-Prozesse im gesamten Geschäftsportfolio von Ricoh verbessert werden. Dazu setzt Ricoh auf GenAI-Funktionen von ServiceNow die internes ProAV und Digital Signage Know-how kuratieren und automatisiert zur Verfügung stellen.

So ermöglichen dynamische Übersetzungen die einfache Zusammenarbeit mit Ricoh-Kollegen in verschiedenen Ländern.