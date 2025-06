Größere LCD-Videowalls sind ein wenig aus der Mode gekommen – meistens ersetzt durch LED. So sind alle Neuinstallation am MCO Airport LED-basiert. Die Videowalls über den Check-ins sind noch ein Erbe früherer Zeiten – und die Laufzeit sieht man ihnen leider zusehends an.

Von Uniformität ist wenig übriggeblieben – die langen Videowallwände gleichem mehr einem Mosaik. Mit einer aufwändigen Re-Kalibrierung könnten man wohl ein einheitlicheres Bild erzeugen. Mittelfristig hilft nur der Austausch und wahrscheinlich ein Upgrade auf LED.