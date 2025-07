Aldi Australien hat sich mit dem globalen Food-Delivery-Unternehmen Doordash für ein Pilotprojekt in Canberra zusammengeschlossen. Die Einwohner der australischen Hauptstadt können zum ersten Mal das gesamte Sortiment von Aldi zu günstigen Preisen per Mausklick einkaufen. Auf mehr als 1.800 Aldi-Produkte haben sie über die Doordash-App Zugriff – darunter frisches Obst und Gemüse, Fleisch, Meeresfrüchte, Milchprodukte, Brot und Haushaltswaren.

Kein „Aisle be back“ mehr

Große Marken und Einzelhändler testen gerne neue Formate in Märkten, die weit von ihrem Hauptsitz entfernt sind. Australien ist wohl die am weitesten entfernte Region, die Aldi Süd abseits vom deutschen Heimatmarkt bedient.

Neben dem Lieferservice in Canberra testet Aldi in Sydney sein erstes Eckmarktformat, das den Einkauf beim Discounter zu einem noch nie dagewesenen Erlebnis machen soll. Aldi-Filialen sind normalerweise das physische Äquivalent zu Amazon – hohe Effizienz, wenig Experience. Aber in Australien und auch China testet Aldi einen Imagewechsel mit neuen, überraschend einladenden Ladenkonzepten.

Die Kunden in Australiens Hauptstadt können sich den Gang in den Supermarkt sparen – kein „Aisle be back“ mehr, wie das Wortspiel auf das berühmte Terminator-Zitat „I’ll be back“ so schön heißt. Anstelle der ewigen Trips wegen vergessenen Kleinigkeiten, sollen Kunden jetzt die kostenlose Lieferung nutzen: Artikel in den Einkaufswagen legen, auf Abruf oder ein Lieferfenster der Dashers wählen, die für die einkaufen und direkt an ihre Haustür liefern.

