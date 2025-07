Der Audience-Measurement-Spezialist Bluezoo hat mit seiner Spring Release 2025 einige Updates umgesetzt, um komplexe Sensorinstallationen im Einzelhandel und in OoH verwalten. Die Neuerungen umfassen vier Hauptgebiete: Role-Based Access Control (RBAC), individualisiertes Look-Back-Reporting, erweiterte Optionen für Ethernet Backhaul und die Visualisierung von Visitor-Minimum und -Maximum-Daten.

Neue Rollen, mehr Berichtsoptionen

Im Bereich RBAC führt Bluezoo Benutzerrollen für eine präzisere Zugriffsverwaltung ein. Zusätzlich zu „Superadmins“, „Admins“ und „Ground Truth Collectors“ werden zwei neue Rollen eingeführt: „Analysts“ können alle Messdaten anzeigen und darauf zugreifen, können aber keine Konto-, Standort- oder Sensorkonfigurationen ändern. „Installers“ können Sensoren einsetzen, kalibrieren und überprüfen, haben aber keinen Zugriff auf Messdaten. Dieses Update soll eine bessere Datensicherheit und reibungslose Zusammenarbeit gewährleisten.

GDPR-geprüft Kürzlich wurde Bluezoo für seine GDPR-Konformität vom Audit-Unternehmen E-Privacy rezertifiziert. Diese jüngste Zertifizierung – gültig bis April 2027 – ist das vierte Mal, dass Bluezoo den Auditprozess für das Siegel erfolgreich durchlaufen hat. Mit dem Siegel wird bestätigt, dass die Messlösungen von Bluezoo mit der europäischen Datenschutzgesetzgebung konform sind.

Seit Herbst 2023 bietet Bluezoo einmalige und periodische Berichte an, die Dashboard-Analysen per E-Mail liefern. Als Reaktion auf die Kundennachfrage nach maßgeschneiderten Analysen bietet das Unternehmen nun die Möglichkeit, einen bestimmten Datumsbereich für jede Kachel in einem einzigen Bericht zu definieren. Dies ist zum Beispiel sinnvoll für periodische Berichte, die täglich, wöchentlich, monatlich, vierteljährlich oder jährlich geliefert werden.

Für einen täglich erstellten Bericht, der entweder auf einen Sensor oder eine Gruppe abzielt, können Sie ein viertelstündliches Diagramm der letzten drei Tage und ein tägliches Diagramm der letzten 90 Tage anzeigen lassen. Auf diese Weise werden die Visualisierungsfenster von der Berichtsfrequenz entkoppelt.

Flexibler bei Ethernet-Anschlüssen

Die Black-Panther-Sensoren verfügen über zwei RJ-45-Ethernet-Anschlüsse. Die Firmware-Version 6.0 nutzt nun den zweiten Port, um den Sensor als Ethernet-Hub zu verwenden: Wenn nur ein einziger Ethernet-Drop verfügbar ist, kann man nun den Ethernet-Drop an einen Port des BlueZoo-Sensors anschließen und ein kurzes Patchkabel verwenden, um den anderen Port mit dem Media Player oder der digitalen Beschilderung zu verbinden. Somit kann ein Bluezoo-Sensor zwischen einem Ethernet-Kabel und einem anderen bereits vorhandenen Gerät eingefügt werden.

Zudem können Bluezoo-Kunden nun bei der Minimal-Maximal-Messung zusammen mit den durchschnittlichen Besucherzahlen alle drei Werte im Zeitverlauf visualisieren und so Publikumsschwankungen im Laufe des Tages verstehen.