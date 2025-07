Das John Abbott College ist eine öffentliche Hochschule in Sainte-Anne-de-Bellevue, bei Montréal in Kanada, die steigende Studentenzahlen aufweist und daher mehr Platz für Seminarräume benötigt.

Um zusätzlichen Unterrichtsraum zu schaffen, ohne ein größeres Bauprojekt durchzuführen, entschied sich das College für einen modularen Bau: Die sogenannte Maple Hall besteht aus Fertigbau-Modulen und beherbergt 13 Klassenzimmer, die allesamt für eine komplette digitale Education-Experience ausgerüstet sind.

Als ProAV-Integrationspartner trat AVI-SPL auf, das für das Projekt eng mit Kramer zusammenarbeitete; das Unternehmen konnte vor allem durch seine AV-over-IP-Lösungen punkten, die eine vollständig vernetzte Lösung ermöglichten.

Jeder Raum voll ausgerüstet

Jedes Klassenzimmer ist mit einem interaktiven Smart-Display ausgestattet, plus zwei zusätzliche LG-Displays für eine bessere Sichtbarkeit der Inhalte im gesamten Zimmer. Alle drei Screens verfügen über ein Format von 86 Zoll.

Hinzu kommt ein KT-208 8-Zoll-Touchpanel von Kramer als Vorschaumonitor sowie weitere Kramer-Lösungen – darunter ein KDS-DEC7-Videodecoder sowie PA-120Z Audio-Verstärker und Galil 6-C-Deckenlautsprecher. Für ein kabelloses 4K-Streaming von Laptops, Smartphones oder Tablets ist außerdem ein Via-Go-Gerät von Kramer installiert.

Bei dem Projekt wurde ein Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und geringen Wartungsaufwand gelegt. Das gesamte AV-Equipment ist in Podium-Racks untergebracht, während der AV-Datenverkehr über ein Netzwerk-Backbone aus Cisco Meraki und Ubiquiti-Switches geleitet wird. Bewegungssensoren und integrierte Steuerungen für Beleuchtung und Jalousien verbessern Effizienz und Nutzererlebnis.

Mehr Möglichkeiten für den Unterricht

Die neue Einrichtung ermöglicht es den Lehrkräften, den Unterricht flexibel zu gestalten. Sie können beispielsweise die Screens nach Gruppen aufzuteilen, Inhalte von einer Klasse für eine andere freigeben oder Inhalte direkt auf dem interaktiven Bildschirm oder von ihrem Laptop aus mit Anmerkungen versehen, die dann sofort auf allen Displays im Raum angezeigt werden.

„Wir sind nicht länger an Einzweckräume gebunden“, kommentiert Ryan Forster, Coordinator of End User Experience am John Abbott College. „Mit dieser Infrastruktur können wir skalieren, anpassen und je nach Bedarf wachsen. Die Lehrkräfte müssen sich keine Gedanken über Eingänge oder Tasten machen.“ Das College plant nun, die AVoIP-Infrastruktur von Kramer auf den gesamten Campus auszuweiten.

