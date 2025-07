Für das Jahrbuch 2025 ermittelte invidis consulting die Digital Signage-Software-Anbieter mit den meisten Lizenzen weltweit. Dabei schieben sich vor allem größere Player weiter nach vorn.

Insbesondere Software-Anbieter mit Finanzinvestoren drängen auf Konsolidierung. Im Rahmen von Buy-and-Build-Strategien werden Marktbegleiter übernommen, um das Portfolio zu ergänzen oder einfach an Masse zuzulegen.

Ob Poppulo, Uniguest und Korbyt in Nordamerika oder Screencloud und Navori in Europa – größere Anbieter planen weitere Übernahmen von Softwareanbietern in den kommenden Monaten.

ARR ist entscheidend

Größe misst sich im Markt an dem Annual Recurring Revenue (ARR) und der Anzahl an aktiven Lizenzen (Installed Base). Während ARR für die Unternehmensbewertung höchste Priorität genießt, spiegelt die installierte Basis die Marktrelevanz und die Attraktivität der Plattform für Third-Party-Anbieter wider.

Auch wenn der stark diversifizierte Digital Signage-Markt weit von „The winner takes it all“ entfernt ist, so sind Konsolidierungstrends doch eindeutig zu erkennen.

Die 5 CMS-Anbieter 2025 mit den meisten Lizenzen:

Stratacache (Scala u.a.); >1 Mio. Lizenzen Samsung (Magicinfo, VXT); >1 Mio. Lizenzen Uniguest; >0,5 Mio. Lizenzen Navori Labs; >0,5 Mio. Lizenzen Poppulo (inkl. Reach) >0,5 Mio. Lizenzen

Anmerkung zum Software-Ranking Das invidis Software Ranking 2025 bezieht sich ausschließlich auf aktive Lizenzen. Auch wenn die Ermittlung deutlich komplexer ist und von den bisher veröffentlichten Zahlen abweichen kann, spiegelt dies die Marktentwicklungen realitätsnah wider.

