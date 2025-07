Der Shift ist im Gange: Einige Hauptanwendungsfälle für Large-Format-Displays haben sich bereits auf LED verlagert – insbesondere bei Videowänden. Doch LCD hat noch viel Spielraum im Brot-und-Butter-Geschäft.

Standardisierte LCD-Displays haben im täglichen Digital Signage-Betrieb einige Vorteile: einfache Logistik, schnelle Installation, geringer Stromverbrauch sowie unkomplizierte Wartung; und es ist keine separate Konstruktion erforderlich. Außerdem benötigen LFDs mit integriertem Mediaplayer keine externen Kabel, Boxen oder Zubehör.

Die Richtung weist zum Ökosystem

Die Vorteile gelten weltweit, daher werden LFDs auf absehbare Zeit eine dominierende Plattform für Visual Solutions bleiben. Die Rangfolge der führenden Hersteller ist über die Jahre hinweg gleich geblieben – auch in EMEA. Samsung führt mit einem Marktanteil, der doppelt so hoch ist wie der des zweitplatzierten LG Electronics. Philips (PPDS) bleibt mit einem Anteil im mittleren einstelligen Bereich auf dem dritten Platz.

Der LCD-Markt hat sich in Richtung Ökosystem-Integration und erweiterte Lösungen bewegt. Am offensichtlichsten ist, dass Samsung mit seiner VXT-Plattform ganz offen in die Software-Seite von Digital Signage einsteigt.

Die Zeiten, in denen LCD die dominierende Display-Option war, sind vorbei. Aber auch wenn LED bei großformatigen Display-Projekten dominieren wird, gibt es für erschwingliche und smarte 4K-Displays, die aus der Verpackung genommen und angeschlossen werden können, immer noch viele, viele Anwendungen. Das LCD-Geschäft wird nicht verschwinden.

