Lange erwartet, nun endlich da: der große Forced-Perspective-Screen im Center am Potsdamer Platz – aufgrund seines Vermarkters und Nachbarn auch oft „Hygh-Screen“ genannt. Das „Lang-erwartet-Gefühl“ lag einerseits an cleverem Marketing durch Hygh, andererseits an der Sehnsucht von DooH-Deutschland noch ikonischen Screens, wie sie auf dem Times Square oder am Picadilly Circus stehen.

Nun ist das Über-Eck-Display in Betrieb – und zieht auch gleich große Marken an. Neben Estée Lauder waren als erste Brands Coca-Cola und L’Oréal am Start – mit speziellen Forced-Perspective-Motiven, um Raumtiefe und Bewegung zu inszenieren.

Zwei Brands lieben den 3D-Screen

Biotherm, die Premium-Hautpflegemarke von L’Oréal, bewarb auf der großen Leinwand den Launch der neuen Hydra Body Creme. „Gemäß unserer Mission ‚You Work Out, We Work In‘ ist es unser Ziel, jedem zu ermöglichen eine fittere Haut zu bekommen. Eine Haut, die jünger, stärker, gesünder aussieht und länger in Form bleibt. Denn mit Biotherm trainierst du deine Haut genauso wie du deinen Körper trainierst“, erklärt Sarah Senfter, Brand Director Biotherm bei L’Oréal DACH.

Coca-Cola entschied sich für eine Verstärkung seiner Kampagne „Share a Coke 2025“. „Das 3D-Display im Center am Potsdamer Platz bietet uns die Möglichkeit, emotionale Markenbotschaften in einem urbanen Raum auf ganz neue Weise zu inszenieren – sichtbar, erlebbar und mit echtem Weitererzählpotenzial”, sagt Alexandra Henning, Senior Manager Marketing bei Coca-Cola Deutschland.

Verlängerung in Social Media

Die Umsetzung beider Kampagnen erfolgte über WPP Media. Die Agentur sieht großes Potenzial für den Standort. Die kreativen Umsetzungen, die passgenau für den Screen entwcikelt werden, legen den Fokus auf Awareness im realen Raum und in digitalen Netzwerken. „Die Kombination aus Impact-Stärke vor Ort und technologischer Inszenierung macht den Standort für unsere Kunden besonders spannend – ein physischer Anker mit digitaler Verlängerbarkeit, ideal für aufmerksamkeitsstarke, zeitgemäße Kampagnen“, kommentiert Simon Chmiel, Managing Partner OoH bei WPP Media.

