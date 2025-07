Nach langem Warten ist der Iconic Screen im Center am Potsdamer Platz, ehemals Sony Center, in Betrieb (invidis berichtete). Der 243 Quadratmeter große Über-Eck-Screen, der von Hygh vermarktet wird, soll nun auch ikonische Forced-Perspective-Kampagnen in Deutschland ermöglichen.

Das deutsche DooH-Unternehmen Metads ist bereits seit langem im Bereich 3D- und Forced-Perspective-Content aktiv – vor kurzem erst im Outernet London. Nur folgerichtig, dass das Start-up auch an der ersten Werbekampagne auf dem Screen beteiligt war: Die Ehre, als erste Marke eine Kampagne auf dem Screen zu realisieren, gebührte Estée Lauder. Die Beauty-Brand warb für die „Clinique Dramatically Different Moisturizing Lotion Plus“. Dabei wurde die Clinique-Lotion-Flasche im 3D-Effekt inszeniert.

Metads achtete bei der Erstellung der Kampagne darauf, dass der Spot optimal an die Raumverhältnisse des Screens angepasst war. Unter anderem wurde der Screen mit einer eigens entwickelten 3D-Simulation nachgebildet. So konnten alle Blickwinkel bereits vor abgeschlossenem Bau des Screens bedacht,- und das Medium bestmöglich genutzt werden.

Technologie und Schönheit

„Creative Tech bedeutet für uns das perfekte Zusammenspiel aus technischer Raffinesse und kreativem Storytelling. Heißt: Auch wenn es nicht unser eigener Screen ist, sehen wir es als unsere Verantwortung, diesen so perfekt wie möglich für unseren Kunden in Szene zu setzen, denn ohne 3D-Content ist auch der beste 3D-Screen nutzlos“, sagt Lukas Flöer, CEO von Metads. „Unser oberstes Ziel ist es immer, keine null acht fünfzehn Werbung zu machen. Wir wollen, dass Menschen gerne an Screens stehen bleiben und sie nicht als nervtötend wahrnehmen.“

Für Estée Lauder passte die Kampagne ideal zum Image, wie Sarah Sommer, Media Managerin von Estée Lauder Companies, erläutert: „Die Zusammenarbeit mit Metads ermöglicht es uns, unsere Clinique Dramatically Different Moisturizing Lotion Plus auf völlig neue Weise zu präsentieren.“ Die 3D-Kampagne unterstreiche den Anspruch, Schönheit und Technologie zu verbinden.

