Neben den großen Einzelhandel-Rollouts, die Tausende von Geschäften umfassen, gibt es immer wieder die besonderen – und in der Regel teuren – Flagshipstore-Projekte, die für Digital Signage-Integratoren ein Traumjob sein müssen.

Ein solches Projekt wurde von First Impression für das House of Rituals in Amsterdam durchgeführt, dem Flagshipstore der Kosmetikmarke Rituals. Das in den Niederlanden ansässige Unternehmen First Impression ist ein kreativ orientierter Digital Signage-Integrator. Obwohl sie alle Arten von Projekten durchführen, scheint diese konzeptionelle Arbeit ihr Spezialgebiet zu sein – zudem haben sie im House of Rituals bereits in Kooperation mit Brightsign Spezial-Installationen durchgeführt.

Illusorisches Motiv

Für diese spezielle Installation baute das Team einen sich drehenden Würfel, der aus vier miteinander verbundenen Displays besteht, die auf einem industriellen Motorsystem montiert sind. Motiv wird durch Forced Perspective erzeugt, die bei Betrachtung aus dem richtigen Winkel einen 3D-Effekt erzeugt. Laut First Impression passt sich das Bildmaterial in Echtzeit an die Position des Betrachters an, wodurch die Illusion entsteht, dass das Objekt schwebt und sich mit dem Betrachter bewegt.

Jeder Screen empfängt ein eigenes 4K-Signal, was zu einem kombinierten 8K-Visualisierungserlebnis führt – gesteuert von einem Brightsign-Player. Dieser steuert sowohl den Inhalt als auch das Motorsystem.

Die gesamte Technik – einschließlich der drahtlosen Netzwerkverbindung – ist in einem speziell angefertigten Möbelstück untergebracht, das auf die Ästhetik von Rituals abgestimmt ist. Die einzige physische Verbindung ist die Stromversorgung, die durch Schleifringe ermöglicht wird, die eine konstante Rotation erlauben.

Rituals legt großen Wert darauf, dass sich die Displays wie ein organischer Teil der Einrichtung anfühlen. Das Geschäft verfügt bereits über mehrere Erlebniszonen mit fortschrittlicher digitaler Beschilderung und Sensorintegration. Es werden ausschließlich Brightsign-Player verwendet; bei der aktuellen Installation setzte man zudem auf Samsung-Displays.