Kaum eine Region bietet soviel Potenzial für Digital Signage wie die ASEAN-Region. Südostasien hat sich von der Werkbank zum schnell wachsenden Absatzmarkt für ProAV entwickelt. Die Infocomm Asia reflektiert diesen Trend. In diesem Jahr kamen 7.919 Fachbesucher zur führenden ProAV-Messe der Region – davon 40 Prozent internationale Fachbesucher aus wichtigen Märkten wie Australien, Indien, Japan, den Philippinen, Singapur und Vietnam. Qualifizierte Einkäufer mit einem ProAV-Einkaufsvolumen von 100 Mio. US-Dollar aus 53 Ländern suchten nach Lösungen.

Die Gesamtzahl an Fachbesucher lag 10 Prozent unter Vorjahresniveau, da die Wirtschaft des Gastlandes Thailand unter schwierigere wirtschaftlichen Rahmenbedingungen leidet, Die Verlangsamung des Wirtschaftswachstum spiegelt sich in schwächeren Exporten und dem Tourismus wider, insbesondere aufgrund eines Rückgangs der Ankünfte aus China, sowie in der schwachen Inlandsnachfrage.

„Die Messe gehört der Branche, und in diesem Jahr haben wir dafür gesorgt, dass unsere Gäste die Zukunft von Pro AV sind. Die Zukunft von Pro AV zu erleben und Teil davon zu sein, ist das Ziel der Messe. Der Erfolg der Infocomm Asia wird an der Qualität der wertvollen Gespräche und messbaren Erfolge unserer Teilnehmer gemessen. Das Feedback war phänomenal“, sagte June Ko, Executive Director von Infocomm Asia. „Der deutliche Anstieg an hochwertigen internationalen Käufern mit sofortigem Kaufbedarf beweist, dass die Infocomm Asia die unverzichtbare Plattform ist, auf der sich die ProAV-Community der Region trifft, um sich zu vernetzen, zu lernen und die Branche voranzutreiben. Über 250 neue Produkte auf der Ausstellungsfläche zeigen, dass die Region bereit ist, Innovationen zu liefern, die Projekte voranbringen und jede Branche zum Nachdenken über ihre Zukunft inspirieren.“

Die nächste Infocomm Asia findet vom 15. bis 17. Juli 2026 im QSNCC in Bangkok statt.

