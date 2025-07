Auch mithilfe von AI schließt die APAC-Region die Technologielücke in Digital Signage zu Europa und Nordamerika schneller als bisher angenommen. Während der Digital Signage-Markt in Europa im unteren einstelligen Prozentbereich zunimmt, kommt die Region Asien-Pazifik im ersten Quartal laut Omdia auf ein Wachstum von 28 Prozent. (invidis-Artikel).

Auf der Diskussionsrunde zur Eröffnung der Infocomm Asia in Bangkok diskutierten Experten über den Markt und Wachstumsdynamik. Insbesondere die atemberaubende Entwicklung bei AI verändert Märkte in Monaten statt in Jahren. Zur Zeit verdoppelt sich die AI-Performance alle 90 Tage, im Vergleich dazu verdoppelt sich die Rechenleistung von Chips laut Moore’s Law alle zwei Jahre.

Im globalisierten und voll transparenten Digital Signage-Markt verschwinden zunehmend auch zeitlich verschobene Markteinführungen. Neuheiten, die auf der ISE präsentiert wurden, waren zuerst in Europa und Nordamerika verfügbar, die APAC-Region folgte meistens mit einem Jahr Verzögerung. Heute erfolgen Product-Launches weltweit zeitgleich.

Junger und Digital-affiner

Die Besucherstruktur der Infocomm Asia ist ein Spiegelbild der Bevölkerung in Südostasien – viel jünger als auf der ISE oder Infocomm USA und erheblich affiner in Bezug auf digital und AI. Ein Grund, warum immer mehr Aussteller und Branchenexperten nach Bangkok kommen. Zum ersten Mal dabei sind unter anderem Signagelive und Navori.

Agentic-AI-basierte Digital Signage-Konzepte können nützliche und wertschaffende Lösungen bieten, die kontextsensitiv, lokalisiert und kulturell angepasste Angebote generieren. In der ASEAN-Region mit zehn Mitgliedsländern und zehn unterschiedlichen Sprachen sowie verschiedenen Alphabeten löst Agentic AI eine ganze Batterie an Herausforderungen.

Die Technologie ist verfügbar; nun müssen aber auch die Datenstrategien der Kunden angepasst werden. Eine Herausforderung, vor der nicht nur Unternehmen in Südostasien stehen.

