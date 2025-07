Eine Fahrt über den Sunset Strip in Los Angeles ist wie ein Blick in die Geschichte der Außenwerbung. Noch heute erinnern einige alte Plakatwände an vergangene Zeiten – etwa jene, auf denen in den 1980er Jahren die Beatles über den angesagtesten Nachtclubs Hollywoods prangten.

Doch sind es nicht mehr die großen Produktionsstudios, die den Strip dominieren, sondern die Streaming-Giganten. Seit 2018 kauft Netflix systematisch Werbeflächen auf dem Strip, vor allem vom Medieneigentümer Regency. Inzwischen gehört ihm fast die Hälfte des dortigen OoH-Inventars.

Doch Netflix ist nicht alleiniger Disruptor. Auch der DooH-Netzwerkbetreiber Orange Barrel Media (OBM) prägt das Straßenbild. In Zusammenarbeit mit der City of West Hollywood und bekannten Architekten entwickelt OBM DooH-Installationen, die sowohl Kunstwerke als auch Werbeflächen sein sollen. Das erste Projekt: der „Sunset Spectacular“, dessen Form an ein Space Shuttle erinnert.

Jetzt folgt eine weiteres Sonderformat: OBM hat eine L-förmige LED-Leinwand am Sunset Strip installiert – die erste ihrer Art dort. Sie ist speziell für sogenannte anamorphotische Kampagnen konzipiert, die 3D-Effekte erzeugen.

Die Leinwand ist am „Now“-Gebäude angebracht, einem dreistöckigen Bürokomplex an der Ecke Sunset Boulevard und La Cienega. Sie umfasst insgesamt 232 Quadratmeter. Die Hauptfläche misst 5,8 mal 33,5 Meter. Verwendet werden LED-Panels von Daktronics mit einem Pixelabstand von 6 Millimetern.

Ein technisches Detail macht das Projekt besonders: Im Gegensatz zu herkömmlichen LED-Displays, die um Ecken laufen, ragt diese Installation aus dem Gebäude heraus und ist auch auf der Unterseite mit LED bekleidet. Das stellte besondere Anforderungen an die Ingenieure. „Wir haben sorgfältige Studien durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Unterseite aus allen Blickwinkeln gut sichtbar ist“, erklärt Steve Bayer, Leiter für Spezialprojekte bei Daktronics. „Die Unterseitenflächen sind lamellenlos – eine seltene Eigenschaft in der Branche, die die Sichtbarkeit der Inhalte verbessert.“

Auf dem Screen laufen sowohl Werbeclips als auch digitale Kunstwerke. Teil davon ist das Programm „Art on Sunset“, das OBM gemeinsam mit der Stadt West Hollywood betreibt. Gezeigt werden Videokunst, Animationen und Fotografien – oft von lokalen Künstlern.

Laut OBM erreicht die neue Leinwand pro Woche über zwei Millionen Impressionen.

