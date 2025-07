Im Vereinigten Königreich sorgt die erste Tour von Kultband Oasis seit 2014 für erheblichen Wirbel – und das nicht nur aufgrund des beeindruckenden LED-Setups. Vor allem die Auftritte in der Heimatstadt Manchester ab dem 11. Juli werden mit großer Spannung erwartet.

Das nutzt auch Aldi UK – und feiert die bevorstehenden Oasis-Auftritte mit einer besonderen Hommage: Für kurze Zeit wird die Aldi-Filiale in der Bury New Road in Prestwich in „Aldeh“ umbenannt – die lautmalerische Aussprache von Aldi in Mancunian, dem Dialekt von Manchester.

Social-Media-Effekt inklusive

Julie Ashfield, Chief Commercial Officer bei Aldi UK, sagt: „Manchester ist eine pulsierende Stadt mit einer reichen Musikgeschichte, und mit der Wiedervereinigung von Oasis wollten wir diesen Anlass würdigen. Indem wir unsere Bury New Road Filiale vorübergehend in ‚Aldeh‘ umbenannt haben, feiern wir sowohl den lokalen Dialekt als auch die legendäre Band, die Fans auf der ganzen Welt so viel Freude bereitet hat.“

Das „Aldeh“-Schild, nicht weit von der Konzert-Location entfernt, und hat bereits dazu geführt, dass Oasis-Fans mit ihren Handys Fotos vom „Aldeh“-Logo zu machen – und somit dem Logo einiges an Sichtbarkeit in den sozialen Netzwerken lieferten.

