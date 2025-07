Digooh Media expandiert nach Österreich. Nachdem das DooH-Unternehmen mit digitalen Eingangsstelen in Edeka-Märkten bereits führend ist, will es nun das Potenzial in der Alpenrepublik heben. Der erste Partner ist Mpreis. Das Tiroler Familienunternehmen verfügt über rund 240 Filialen und 5.500 Mitarbeiter. 2024 erreichte es einen Jahresumsatz von mehr als einer Milliarde Euro.

Die Kooperation sieht die Installation von 250 DCLP-Stelen in den Eingangsbereichen der Mpreis-Märkte vor. Die 9:16-Displays mit 4K-Auflösung und einem Screen-Format von 65 Zoll sollen der Supermarktkette neue Umsatz‑ und Erlöspotenziale bringen. Der Rollout startet im August 2025 und soll bis Oktober abgeschlossen sein. Digooh übernimmt Installation, Wartung und den technischen Support.

Offen für Programmatic-Kampagnen

„Mit Mpreis haben wir einen Partner gewonnen, der für Qualität und Innovation steht“, sagt Alexander Houben, Geschäftsführer von Digooh Media. „Nach dem erfolgreichen Aufbau unseres deutschen Netzwerks mit über 2.500 Displays und 48,5 Millionen Werbekontakten pro Woche ist die Expansion nach Österreich der nächste logische Schritt. Das Geschäftsmodell schafft für Händler eine weitere Erlösquelle und neue Umsatzchancen am POS.“

Mpreis setzt bereits auf digitale Marketingkanäle; die Digooh-Screens erweitern diese Strategie um einen Touchpoint direkt am Markteingang. Aktuelle Angebote, Ankündigungen von Markt-Events oder Recruiting-Kampagnen können in Echtzeit ausgespielt werden – ebenso ist das programmatische Buchen von Werbekampagnen möglich. Die Integration in bestehende Systeme ermögliche zudem automatisierte Prozesse bei der Angebotskommunikation.

