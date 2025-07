Die weltweiten Ausgaben für Out-of-Home-Werbung erreichten 2024 46,2 Milliarden US-Dollar – 10 Prozent mehr als 2023. Zu diesem Ergebnis kommt der neueste Global Expenditure Report der World Out of Home Organization (WOO). Zusätzlich prognostiziert der Report für 2025 ein weiteres Wachstum auf 49,8 Milliarden US-Dollar.

Die weltweiten Ausgaben für DooH stiegen bis 2024 auf 17,9 Mrd. Dollar, was knapp 39 Prozent aller OoH-Einnahmen entspricht. Sie bleiben nach Angaben der WOO der Haupttreiber des weltweiten OoH-Umsatzwachstums.

Laut Nielsen erwirtschaftete DooH in Deutschland 2024 einen Brutto-Werbeumsatz von 1,4 Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus von 19 Prozent gegenüber 2023.

OoH-Umsatz nach Regionen

Der Bericht deckt 85 einzelne Gebiete ab, die 95 Prozent des weltweiten BIP und 79 Prozent der Weltbevölkerung repräsentieren. Nicht gemeldete Gebiete werden auf der Grundlage der Bevölkerung und des Gesamt-BIP aus ähnlichen Gebieten modelliert.

Nimmt man die gesamte Außenwerbung, dominiert regional dominiert APAC mit 49 Prozent der globalen OoH-Ausgaben in Höhe von 22,8 Mrd. Dollar bei 40 Prozent des globalen BIP. Nordamerika meldet 9,7 Mrd. Dollar, 22 Prozent der Gesamtsumme, die zusammen mit Europa (9,5 Mrd. Dollar), LATAM (2,7 Mrd. Dollar) und Afrika (1,4 Mrd. Dollar) hinter ihrem Anteil am BIP zurückbleiben – obwohl laut WOO die Berichterstattung über die Ausgaben in Afrika in einigen Teilen schwieriger sei und es zu einer Untererfassung kommen könne.

Investition in DooH

Die Investitionen in DooH-Infrastrukturen variieren weltweit, wobei APAC und Europa mit 41,6 beziehungsweise 40,8 Prozent über dem globalen Durchschnitt liegen. In Nordamerika sind es 34,4 Prozent, in LATAM mit 31,1 Prozent und Afrika 24,4 Prozent der gesamten OoH-Einnahmen.

Das anhaltende Wachstumspotenzial von DooH wird durch die Gebiete veranschaulicht, die stark in Screens investiert haben: In Australien waren es 74 Prozent des OoH-Umsatzes und Großbritannien 66 Prozent. Dahinter folgene China und Brasilien mit jeweils 46 Prozent und Südkorea mit 44 Prozent.

Anteil von Programmatic

Programmatic DooH wuchs auf gemeldete Gesamtausgaben von 1,7 Mrd. Dollar weltweit, was 9,4 Prozent der gesamten DooH-Einnahmen entspricht – die WOO merkt allerdings an, dass der Ansatz zur Datenerfassung nicht in allen Märkten einheitlich ist und somit der Gesamtumsatz möglicherweise nicht repräsentativ ist. Es wird prognostiziert, dass Programmatic 2025 10,9 Prozent des gesamten DooH-Umsatzes erreichen wird, was 2,2 Mrd. Dollar in diesem Jahr ausmacht.