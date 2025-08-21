Einmal im Jahr tun sich Ströer und Wall zusammen und bilden die vereinte Front der deutschen Außenwerbung: beim DooH Summit auf der Dmexco in Köln. Dieses Jahr findet er am 17. September statt, dem ersten Tag der Digital-Marketing-Messe – von 11:00 bis 13:30 Uhr in Halle 8 auf der World of Media Stage.

Vier Themen, vier Vorträge

Sprechen werden sowohl Digital-out-of-Home-Profis als auch Leute der Marken- und Agenturwelt. In vier thematischen Sessions soll die gesamte Bandbreite des Mediums abgedeckt werden:

„Medienkonvergenz – Out of the Bubble“ – wie DooH das Reichweitenproblem löst, wenn lineares TV schwächelt und Social Media in Filterblasen verharrt.

„Wirkung, Wirkung, Wirkung“ – wie smarte Kreation die Werbewirkung multipliziert und aus Reichweite messbare Response generiert.

„Programmatic Power“ – Deutschland als Vorreiter bei programmatischen DooH-Kampagnen.

„Internationale Perspective“ – warum programmatische DooH-Kampagnen speziell entwickelte Tools benötigen, die der Realität des öffentlichen Raums gerecht werden.

Exklusiver Networking-Bereich

Neben dem Vortragsprogramm bietet der DooH Summit einen Networking-Bereich direkt neben der World of Media Stage, der Teilnehmern exklusiv zur Verfügung steht.