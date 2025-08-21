Anzeige
Dmexco 2025

DooH Summit wieder in Köln

In knapp einem Monat findet der DooH Summit 2025 auf der Dmexco statt, unter der Schirmherrschaft der beiden deutschen Marktführer Ströer und Wall. Wieder mit exklusiver Lounge zum Networking.
von
Impressionen vom DooH Summit 2024 (Foto: invidis)
Impressionen vom DooH Summit 2024 (Foto: invidis)

Einmal im Jahr tun sich Ströer und Wall zusammen und bilden die vereinte Front der deutschen Außenwerbung: beim DooH Summit auf der Dmexco in Köln. Dieses Jahr findet er am 17. September statt, dem ersten Tag der Digital-Marketing-Messe – von 11:00 bis 13:30 Uhr in Halle 8 auf der World of Media Stage.

Der DooH Summit 2025 (Foto: Ströer/WallDecaux)
Der DooH Summit 2025 (Foto: Ströer/WallDecaux)

Vier Themen, vier Vorträge

Sprechen werden sowohl Digital-out-of-Home-Profis als auch Leute der Marken- und Agenturwelt. In vier thematischen Sessions soll die gesamte Bandbreite des Mediums abgedeckt werden:

  • „Medienkonvergenz – Out of the Bubble“ – wie DooH das Reichweitenproblem löst, wenn lineares TV schwächelt und Social Media in Filterblasen verharrt.
  • „Wirkung, Wirkung, Wirkung“ – wie smarte Kreation die Werbewirkung multipliziert und aus Reichweite messbare Response generiert.
  • „Programmatic Power“ – Deutschland als Vorreiter bei programmatischen DooH-Kampagnen.
  • „Internationale Perspective“ – warum programmatische DooH-Kampagnen speziell entwickelte Tools benötigen, die der Realität des öffentlichen Raums gerecht werden.

Exklusiver Networking-Bereich

Neben dem Vortragsprogramm bietet der DooH Summit einen Networking-Bereich direkt neben der World of Media Stage, der Teilnehmern exklusiv zur Verfügung steht.