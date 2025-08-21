Einmal im Jahr tun sich Ströer und Wall zusammen und bilden die vereinte Front der deutschen Außenwerbung: beim DooH Summit auf der Dmexco in Köln. Dieses Jahr findet er am 17. September statt, dem ersten Tag der Digital-Marketing-Messe – von 11:00 bis 13:30 Uhr in Halle 8 auf der World of Media Stage.
Vier Themen, vier Vorträge
Sprechen werden sowohl Digital-out-of-Home-Profis als auch Leute der Marken- und Agenturwelt. In vier thematischen Sessions soll die gesamte Bandbreite des Mediums abgedeckt werden:
- „Medienkonvergenz – Out of the Bubble“ – wie DooH das Reichweitenproblem löst, wenn lineares TV schwächelt und Social Media in Filterblasen verharrt.
- „Wirkung, Wirkung, Wirkung“ – wie smarte Kreation die Werbewirkung multipliziert und aus Reichweite messbare Response generiert.
- „Programmatic Power“ – Deutschland als Vorreiter bei programmatischen DooH-Kampagnen.
- „Internationale Perspective“ – warum programmatische DooH-Kampagnen speziell entwickelte Tools benötigen, die der Realität des öffentlichen Raums gerecht werden.
Exklusiver Networking-Bereich
Neben dem Vortragsprogramm bietet der DooH Summit einen Networking-Bereich direkt neben der World of Media Stage, der Teilnehmern exklusiv zur Verfügung steht.