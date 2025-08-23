Holgram Media Network wurde vor einem Jahr gegründet, in diesem Frühjahr konnte mit Amerikas größtem Mallbetreiber Simon Malls ein Standortvertrag unterzeichnet werden. Laut einem Bericht von Adweek soll bis Jahresende das Hologram Media Network auf 150 Proto Luma Screens ausgebaut werden. Über 50 Locations sind schon ausgerollt.

Immersive Hologram – Kein Retail-Media oder Video Netzwerk

Die transparenten 86“ LCD-Screens mit Lightbox stehen in Laufrichtung jeweils am Haupteingang der Malls – so jedenfalls die Installation die invidis in der Sawgrass Mill Mall im Großraum Miami/Ft Lauderdale erleben konnte. Wer einmal customized Proto-Content erlebt hat, kennt das Potential des „Hologram Screens“.

Doch leider sind Kreativbudgets für DooH-Kampagnen oft klein, sodass viele der Kampagnen in der kreativen Ausführung das Potential der Proto Technologie nicht ausnutzen. Anders dagegen der hochwertige Füllcontent – der am besten 3D Effekte erzielt.

Der Aufbau und die Vermarktung eines nationalen Hologram-Netzwerk ist eine Herausforderung für Mediaverkauf und Kreativverantwortliche der Werbetreibenden. Vielleicht das zur Zeit anspruchsvollste DooH-Konzept im Markt.