Am Westfield Centro in Oberhausen haben Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics ihre Partnerschaft mit Ocean Outdoor bekanntgegeben.

Im Rahmen der Kooperation stellt Ocean Outdoor Medialeistungen aus seinem DooH-Netzwerk sowie exklusive Flächen für Wirtschaftspartner der Teams zur Verfügung. Zudem unterstützt das Unternehmen die mediale Umsetzung von Inhalten. Im Gegenzug erhält Ocean Outdoor eine exklusive Markenassoziation mit Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. Zukünftig sind auch Formate wie Live-Berichterstattung auf DooH-Screens, Fan Zones und Public-Viewing-Angebote vorgesehen.

Ocean Outdoor arbeitet bereits seit mehreren Jahren mit Nationalen Olympischen Komitees anderer Länder zusammen: Team GB (seit 2015), Team NL (seit 2020), Schweden (seit 2023) und Finnland (seit 2024). In Großbritannien wurden beispielsweise zu den Olympischen Spielen 2024 Fan-Zonen, Reichweiten in Millionenhöhe und zusätzliche Einnahmen für den Sport erzielt.