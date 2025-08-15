Kayanee, eine Luxus-Sportbekleidungsmarke für Frauen, hat ihren Standort in Riyadh mit Digital Signage-Displays und interaktiven Spiegeln ausgestattet. Für die Umsetzung verantwortlich waren die Content-Management-Plattform Deneva und der Integrationspartner Mood Media.

Die Aufrüstung umfasst auch den intelligenten Spiegel Mirandda von Deneva, der Informationen zu Kleidungsstücken anzeigt, Empfehlungen ausspricht und den Kauf direkt aus der Umkleidekabine heraus ermöglicht. Durch die Integration mit Shopify wird der Zugriff auf den gesamten Online-Katalog erweitert.

Ebenfalls installiert ist die Place-&-Learn-Technologie von Deneva, die mithilfe von Sensoren Produktinformationen auf nahegelegenen Screens anzeigt, wenn ein Artikel in die Hand genommen wird. Zur visuellen Ausstattung des Ladens gehören auch LED-Displays, darunter ein gebogener Bildschirm, der an einer Eckfassade angebracht ist, um die Aufmerksamkeit vorbeigehender Kunden auf sich zu ziehen.

Die Installation erstreckt sich auch auf das Café im Store, wo dynamische digitale Speisekarten analoge Tafeln ersetzen und zentral aktualisiert werden können.