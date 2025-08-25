Das Display besteht aus der Philips Urban LED 7000-Serie. Es hat einen Pixelabstand von 3,9 Millimetern, eine Helligkeit von 6.000 Nits und ist wetterfest gemäß der Schutzart IP66. Für die Trainer war außerdem wichtig, dass es aus verschiedenen Blickwickeln gut sichtbar ist, um die Spieler genauer auswerten zu können.
Die neue Videowand wurde wurde vor Beginn der Saison 2025/26 aufgebaut. Mit der Installation will der FC Barcelona sein Vorhaben fortsetzen, mehr moderne Technologie im Verein einzusetzen. Das Projekt entstand in Zusammenarbeit mit dem Display-Hersteller PPDS und dem Integrator LED Dream.