LED am Trainingsplatz: Der FC Barcelona rüstet mit einer wetterfesten 5,5 x 3-Meter-Videowall auf. Wie auch alle Displays im Spotify Camp Nou Stadion, stammt die LED-Lösung von PPDS.

Der FC Barcelona installierte am Trainingsplatz Tito Vilanova ein neues LED-Display. Die Videowand misst 5,5 mal 3 Meter und steht direkt an der Seitenlinie auf dem Campus Ciutat Esportiva. Sie soll auch bei Sonne oder Regen klare Bilder liefern und dem Trainerteam helfen, Spielszenen sofort zu analysieren und Wiederholungen zu zeigen.

Das Display besteht aus der Philips Urban LED 7000-Serie. Es hat einen Pixelabstand von 3,9 Millimetern, eine Helligkeit von 6.000 Nits und ist wetterfest gemäß der Schutzart IP66. Für die Trainer war außerdem wichtig, dass es aus verschiedenen Blickwickeln gut sichtbar ist, um die Spieler genauer auswerten zu können.

Die neue Videowand wurde wurde vor Beginn der Saison 2025/26 aufgebaut. Mit der Installation will der FC Barcelona sein Vorhaben fortsetzen, mehr moderne Technologie im Verein einzusetzen. Das Projekt entstand in Zusammenarbeit mit dem Display-Hersteller PPDS und dem Integrator LED Dream.