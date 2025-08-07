Was länge währt: Im Februar hatte LG den transparenten OLED-Fernseher LG Signature OLED T mit 77 Zoll erstmals dem deutschen Fachpublikum vorgestellt – mit der Ankündigung, ihn möglichst schnell in Deutschland zur Verfügung zu stellen.

Jetzt wird das TV-Flaggschiff exklusiv in vier deutschen Stores ausgestellt und kann dort auch bestellt werden: Interessierte können den OLED T ab sofort in der Saturn-Filiale Hamburg Mönckebergstraße, bei den Hifi-Profis Frankfurt sowie bei Bang & Olufsen Klöser in München live begutachten. Eine Installation in der Mediamarkt-Filiale Berlin Mitte folgt zudem in den kommenden Wochen.

Per Knopfdruck durchsichtig

Das Besondere an dem TV: der Wechsel auf Knopfdruck von transparent auf opak. Das soll neue Möglichkeiten bei der Wohnraumgestaltung eröffnen und ein offenes Raumgefühl kreieren.

Wie angekündigt kostet der LG Signature OLED T 49.999 Euro (UVP). Optional lässt sich der OLED T mit einem seitlichen Regalsystem kombinieren, das für 1.499 Euro (UVP) erhältlich ist.

Transparente Use Cases

Der LG Signature OLED T ist nicht der einzige Versuch von LG, seine transparenten Displays in marktfähige Produkte umzuwandeln. Auf der ISE 2025 stellte LG eine Kooperation mit dem Möbelhersteller Alufus vor, der die OLEDs in Dinge wie gläserne Kommoden einbaut. Ein fertiges Produkt ist daraus aber noch nicht geworden.

