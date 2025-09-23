Bald eröffnet im Norden von Delhi das neue Einkaufszentrum Unity One Elegante. invidis begleitet das Projekt seit über einem Jahr. Für einen Testlauf der modernsten DooH-Installation in Indien war unser Team erneut vor Ort – trotz 34 Grad Außentemperatur und einer ausgefallenen Klimaanlage.

Einkaufszentren in Indien auf dem Vormarsch

Einkaufszentren sind in Indien noch nicht weit verbreitet. Nur etwa 12 Prozent der Retailer sind derzeit in Einkaufszentren vertreten. Experten erwarten jedoch, dass dieser Anteil bis 2035 auf 17 bis 19 Prozent steigen wird. Grund dafür sind die wachsende Wirtschaft, die zunehmende Urbanisierung, höhere Einkommen und das Interesse der Verbraucher an modernen Einkaufserlebnissen und Markenprodukten.

Unity One Elegante: Ein Zentrum der neuen Generation

Das neue Unity One Elegante zeigt, wie moderne Shoppingcenter in Indien aussehen. Mit rund 150 Geschäften, darunter mehrere europäische Marken, und einem großen Food Court bietet es den Besuchern in Delhi ein vielseitiges Einkaufserlebnis.

Skycom India, führender Anbieter von Digital Signage-Lösungen für Einkaufszentren, hat Unity One Elegante mit beeindruckender Technologie ausgestattet. Dazu gehören LED-Säulenverkleidungen, eine aufwendige Deckeninstallation und eine riesige doppelseitige LED-Wall. Die modernen Screens passen perfekt zur zeitgenössischen Architektur und sorgen für einen starken visuellen Eindruck.

Ein besonderes Highlight ist das doppelseitige DooH-Displays von Unilumin. Die von der Decke hängende Installation wiegt 1,6 Tonnen und hat eine LED-Fläche von 100 Quadratmetern mit 4K × 2K-Auflösung. Trotz seiner Größe wirkt der Screen durch die schlanke Form und abgerundeten Ecken elegant. Skycom India investierte insgesamt eine Million US-Dollar in die insgesamt 485 Quadratmeter fassenden LED-Flächen mit sehr feiner Auflösung.

Mit diesen Installationen reiht sich Delhi nun in Städte wie London, Dubai und Bangkok ein, die ebenfalls hochmoderne Digital Signage-Erlebnisse In Shopping Centern bieten.

