Anzeige
DooH

Ströer errichtet LED-Netzwerk zur IAA

München | Acht Digital Motion Towers thronen während der IAA im Münchner Zentrum. Die LED-Türme von Ströer und zahlreiche Sonderkampagnen machen die normalerweise konservative Stadt temporär zum DooH-Hotspot.
von
Acht LED-Türme stehen vom 9. bis 14. September in der Münchner Innenstadt. (Foto: invidis)
Acht LED-Türme stehen vom 9. bis 14. September in der Münchner Innenstadt. (Foto: invidis)

Die wenigen LED-Flächen, die München zu bieten hat, sind während der IAA Mobility fest in der Hand der Automarken. Doch da die Innenstadt dank der Open-Space-Ausstellungen ohnehin von Displays erleuchtet wird, konnte auch Ströer ein temporäres DooH-Netzwerk aufbauen: Acht Digital Motion Towers ragen derzeit im Münchner Zentrum aus den sonst grau verregneten Straßen empor.

Grauer Himmel, strahlende LED: Bogner-Kampagne auf dem Digital Motion Tower (Foto: Ströer)
Grauer Himmel, strahlende LED: Bogner-Kampagne auf dem Digital Motion Tower (Foto: Ströer)

Die mobilen LED-Türme sind längst ein fester Begleiter der Messe. Marken schätzen die auffälligen Dreiseiter mit ihren je sechs Quadratmeter großen Screens, die sich perfekt für teil-animierte Kampagnen eignen. So nutzt etwa die Modemarke Bogner die Tower, um ihre aktuelle Herbst-/Winter-Kollektion sowie die Ski-Linie Fire+Ice an acht stark frequentierten Standorten zu präsentieren:

  • Ludwigstraße/Geschwister-Scholl-Platz
  • Ludwigstraße/Reiterdenkmal
  • Odeonsplatz
  • Max-Joseph-Platz
  • Marienplatz
  • Stachus/Karlsplatz
  • Briennerstraße/Königsplatz
  • Isartor

Die Türme sind zwar nur während der Messetage vom 9. bis 14. September aufgebaut – doch die Präsenz der IAA im Münchner Stadtbild reicht weit darüber hinaus. Schon seit Ende August schon steht ein LED-Cube in den Stachus-Passagen, der Passanten den Weg zur Messe weist und auffällige Forced-Perspective-Spots zeigt.

Und auf sämtlichen Screens, ob groß oder klein, inszenieren sich BMW, Audi und Co. mit dynamischen Spots. So lässt die IAA München DooH-technisch zumindest einmal im Jahr in vollem Glanz erstrahlen.

IAA Mobility 2025 Open Space: Freude am Storytelling

Anzeige