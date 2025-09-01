Das Vogue Multicultural Museum in Hollywood modernisierte seine historische Markise. Anstelle der alten Konstruktion hängt hier nun ein großes LED-Display mit 6,6 Millimeter Pixelabstand.

Die digitale Anzeige ist rund 15 Meter breit und zum Hollywood Boulevard ausgerichtet Eigen-Content und DooH im Wechsel. Die Vermarktung übernimmt das Außenwerbe-Unternehmen Orange Barrel Media, das mehrere Landmark-Screens in Hollywood betreibt.

Das Museum befindet sich seit 2021 im ehemaligen Vogue Theatre am Walk of Fame. Das neue Display besteht aus drei LED-Abschnitten: Zwei sind über dem Eingang angebracht, ein kleinerer Teil schließt direkt an die Fassade an.

Laut LED-Lieferant SNA Displays soll das neue digitale Gesicht mehr Besucher anziehen und dem Museum zusätzliche Einnahmen ermöglichen. Die Installation wurde von Yesco durchgeführt.