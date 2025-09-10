Es gibt keinen besseren Weg, frische Ideen in die ProAV- und Digital Signage-Branche zu bringen, als junge Leute mit einem unbefangenen Mindset an aktuelle Herausforderungen zu setzen. Deshalb veranstaltet die ISE 2026 zum zweiten Mal ihre Hackathon.

Auch 2026 wird es auf der ISE wieder einen Hackathon geben. Studierende aus ganz Europa werden sich während der Messe in Barcelona wieder technologischen Herausforderungen in der ProAV-Technik und Systemintegration widmen. Ziel der Initiative ist es, junge Talente zu fördern und ihr Verständnis für Nachhaltigkeit, Cybersecurity und Innovation zu schärfen.

Auf der ISE 2025 hatten Studierende aus 50 Ländern rund 48 Stunden durchgearbeitet, um am letzten Messetag ihre Lösung für die gestellte Challenge zu präsentieren. Eine der Aufgaben war es beispielsweise, das Thema Circularity im im Textil-Einzelhandel mit Hilfe von AV-Technologie sichtbar zu präsentieren. invidis war als Marktexperte in der Innovations-Jury dabei und kürte vier jungen Frauen aus Norwegen als Sieger.

„Der erste ISE Hackathon war ein voller Erfolg und verkörperte die Philosophie der ISE, die nächste Generation von AV-Pionieren zu fördern“, sagt Mike Blackman, Managing Director von Integrated Systems Events. „Wir laden weitere Unternehmen ein, sich uns anzuschließen, um die Qualifikationslücke in der AV-Branche zu schließen. Durch ihre Beteiligung können Unternehmen nicht nur die Entwicklung der nächsten Generation von AV-Fachleuten unterstützen, sondern auch Zugang zu neuen Perspektiven und innovativen Lösungen erhalten. Gemeinsam können wir eine stärkere, dynamischere AV-Community aufbauen.“

Zur Teilnahme am Hackathon können sich Interessierte in diesem Formular registrieren. Anmeldeschluss ist der 15. Oktober 2025. Die ISE findet nächstes Jahr vom 3. bis 6. Februar statt.

