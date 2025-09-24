Der FAW hat sein neues OOH-Magazin herausgebracht. Die Ausgabe 3/2025 steht dabei unter dem Oberbegriff „Strategie & Planung“ und beschäftigt sich hierbei mit unterschiedlichen Aspekten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Als Special beschäftigt sich die Ausgabe zudem in einem ausführlichen Artikel mit dem Zusammenspiel von DooH und analogem OoH. Denn erst das Zusammenspiel von Plakat und Screen mache Out-of-Home-Kampagnen wirklich wirksam. Das erkenne auch der Markt, der Außenwerbekampagnen zunehmend ganzheitlich denkt und plant.

Wie invidis feiert auch das OOH-Magazin noch einmal das Jubiläum der Litfaß-Säule – untermauert mit Zahlen, Fakten und aktuellen Cases. So wird noch einmal ein Bogen von der Geschichte der Außenwerbung zur heutigen Faszination des Mediums geschlagen.

Das aktuelle OOH-Magazin „Strategie & Planung“ mit vielen Fach-Informationen und zahlreichen Best Practices steht ab sofort online bereit.

