Der Pay-TV-Anbieter Sky denkt die Verbindung zwischen Ladenfront und Straße neu: In einigen Flagship-Stores wurden klassische Vinylfolien mit transparenten LED-Screens ersetzt.

Erweiterung des präsentierten Produkts

Im Zentrum jedes Schaufensters befindet sich ein Sky-Glass-Fernseher hinter einem maßgeschneiderten, transparenten LED-Panel vom Digital Signage-Integrator M-Cube. So wird das Produkt mit animierten Inhalten darum herum in Szene gesetzt. Der gewünschte Effekt ist, dass die Grafiken scheinbar vom Fernseher in die physische Ausstellung hineinragen.

M-Cube hat die LED-Panels auf mehrere Anforderungen abgestimmt: Sie sind hell genug für direkte Sonneneinstrahlung und transparent genug, damit der Laden im Hintergrund sichtbar bleibt. Die Inhalte sind auf aktuell auf die Präsentation des Sky TV abgestimmt. Zukünftig sollen auf den LEDs aber auch nationale Kampagnen oder lokale Aktivierungen laufen, wofür sie sich remote updaten lassen.

Dieses Video zeigt den Installationsprozess und das Ergebnis:

„Mit dem transparenten Screen konnten wir die Nutzung unserer Schaufenster komplett neu denken“, sagt John Magill, European Head of Store Design & Merchandising bei Sky. „Wir sind nicht mehr auf statische Grafiken beschränkt – wir können jetzt dynamische, produktbezogene Kampagnen schalten, ohne dabei an Licht, Offenheit oder Sichtbarkeit einzubüßen.“

Das System ist vollständig in die Kampagnenpläne und das Branding von Sky integriert. M-Cube installierte es in den Sky-Stores in Edinburgh, Cardiff, Birmingham und Manchester.

