Der Education-Spezialist I3Connect stellt mit Walnut W1 sein erstes LED-Produkt vor. Die All-in-One-Lösung ergänzt das Touchdisplay-Portfolio und ist in den Größen 138 Zoll und 165 Zoll ab sofort erhältlich.

Auch die LED-Wall bietet dabei eine Interaktionsmöglichkeit – in Kombination mit dem interaktiven Flipchart I3Sixty: Alle Notizen, Gesten oder Zeichnungen, die auf dem I3Sixty ausgeführt werden, erscheinen in Echtzeit auf der Walnut W1.

Die Verbindung zwischen LED und Flipchart kann entweder kabellos über die drahtlose Screensharing-Lösung I3Allsync oder direkt per USB-C-Kabel erfolgen. Bis zu sechs Geräte können gleichzeitig verbunden werden.

Passende Software

Die Walnut W1 wird mit der Software I3Connect Studio ausgeliefert. Ein Installationsassistent unterstützt Administratoren bei der Einrichtung. Hintergründe lassen sich anpassen und alle Einstellungen individuell konfigurieren.

Zudem kann die LED-Wall über die RDM-Lösung Cortex aus der Ferne verwaltet werden. Systemadministratoren haben die Möglichkeit, Updates durchzuführen, Einstellungen zu ändern, Probleme zu beheben und den Energieverbrauch zu überwachen.

Zusätzlich sind 120-Watt-Lautsprecher in die Walnut W1 integriert. Die Lautsprecher sind im oberen Bereich des Displays platziert, sodass der Klang nicht durch Personen im Raum blockiert wird.

Anzeige