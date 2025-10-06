Komplettlösung für den Einzelhandel und andere Verticals: Sony hat sich mit dem AV-Spezialisten Celexon und dem Software-Anbieter Connectsignage zusammengetan, um eine doppelseitige Display-Stele als All-in-One-Paket zu entwickeln. Basis sind zwei Bravia-Displays des Modells BZ53L mit 4K-Auflösung und einem Format von 98 Zoll.

Die beiden Displays werden im Hochformat Rücken an Rücken von einer Celexon-Display-Halterung eingefasst. Der Premium-Kundenstopper ist insgesamt 220 Zentimeter hoch, die beiden Bravia-Screens liefern eine Leuchtdichte bis zu 1.500 Nits. Damit sind die dargestellten Inhalte auch in hellen Umgebungen bestens zu erkennen. Als CMS ist die DSGVO-konforme Software Connectsignage. Damit lassen sich digitale Inhalte erstellen, steuern und individuell auf den beiden Displays ausspielen.

Gemeinsame Entwicklungen

„Mit dieser Lösung zeigen wir gemeinsam mit unseren Partnern, was digitales Premium-Signage kann“, sagt Noelle Giesselbach, Trade & Segment Marketing Managerin bei Sony Europe. „Unsere Lösung hebt visuelle Botschaften auf ein neues Niveau und bietet Einzelhandel und Unternehmen für echte Hingucker auf einer imposanten Display-Fläche zu sorgen.“

Die Kiosklösung wird durch drei Jahre Sony Premium-Support einschließlich Garantie unterstützt. Dieses gemeinsame Projekt unterstreicht den Ansatz von Sony, in enger Zusammenarbeit mit Partnern effiziente und nachhaltige Signage-Lösungen zu entwickeln. Dazu trägt unter anderem ein Umgebungslichtsensor bei, der die Display-Helligkeit entsprechend anpasst und den Stromverbrauch somit reduziert.

Die Stele ist seit September in Deutschland erhältlich. Pläne, sie auch einem breiteren Markt anzubieten, werden derzeit geprüft.

Anzeige