Die Social-Gaming- und Hospitality-Marke F1 Arcade eröffnete kürzlich ihren größten Standort in den USA auf dem Las Vegas Strip. Die zweistöckige, fast 2.000 Quadratmeter große Attraktion wird in den Forum Shops im Caesars Palace eröffnet und bietet den Gästen eine Mischung aus Rennsimulationen und gehobener Gastronomie, mit Blick auf einen der berühmtesten Boulevards der Welt.

F1 Arcade wurde vom Unternehmen Kindred Concepts in Zusammenarbeit mit der Formel 1 entwickelt und kombiniert Full-Motion-Rennsimulatoren, ausgewählte Speisen und Cocktails sowie eine Atmosphäre, die einer modernen Motorsport-Lounge nachempfunden ist. Der Standort in Las Vegas verfügt über mehr als 80 Simulatoren, eine 12 Meter lange zentrale Bar und eine Terrasse mit Blick auf den Strip sowie private Veranstaltungsbereiche mit einer Gesamtfläche von mehr als 320 Quadratmeter verfügen.

„Wir freuen uns unglaublich darauf, nach dem erfolgreichen Start unseres ersten US-Standorts in Boston Seaport nun auch den pulsierenden Las Vegas Strip mit dem F1 Arcade-Erlebnis zu bereichern“, sagt Jon Gardner, US-Präsident von F1 Arcade.

Die Eröffnung markiert den nächsten Schritt in der ehrgeizigen Expansion von F1 Arcade in den Vereinigten Staaten. Die Marke debütierte in London, bevor sie Anfang dieses Jahres in Boston eröffnet wurde. Ein Standort in Washington, D.C., ist für diesen Herbst geplant. Insgesamt plant F1 Arcade, innerhalb der nächsten fünf Jahre 30 Standorte weltweit zu eröffnen, da die Popularität der Formel 1 beim amerikanischen Publikum weiter steigt.

Anzeige