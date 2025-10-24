China hat, wieder einmal, einen neuen Guinness-Weltrekord für die größte Drohnenvorführung aufgestellt: Am 17. Oktober 2025 erhellten 15.974 synchronisierte Drohnen den Nachthimmel über Liuyang in der Provinz Hunan.

Die rekordverdächtige Darbietung – bestätigt durch Guinness World Records – übertraf alle bisherigen groß angelegten Drohnenshows. Die Drohnen bildeten riesige, fließende Formationen, darunter einen hoch aufragenden Baum, blühende Blumen und andere animierte Figuren.

Hier ist ein Video der Rekord-Show:

Die von der Liuyang Fireworks and Drone Show Company organisierte Veranstaltung fand im Sky Theater von Liuyang statt, einem Veranstaltungsort, der seit langem mit Innovationen im Bereich Feuerwerk in Verbindung gebracht wird. Die Darbietung wurde mithilfe hochpräziser Positionierungs- und Echtzeit-Kommunikationssysteme koordiniert, um die tausenden von Fluggeräten perfekt aufeinander abzustimmen.

Der Rekord übertrifft die bisherige Bestmarke von 11.908 Drohnen, die im Juli 2025 in Shenzhen aufgestellt wurde. Liuyang ist weltweit bereits als „Heimatstadt der Feuerwerke” bekannt, und diese Veranstaltung markierte den Wandel der Stadt zu einem Zentrum für Hightech-Luftshows. Doch gerade angesichts der steigenden Ambitionen, Rekorde zu brechen, bleibt die Gewährleistung der Sicherheit von größter Bedeutung. Sonst könnte die nächste Show aus den falschen Gründen Schlagzeilen machen – wie das Drohnenunglück, das vor kurzem ebenfalls in Liuyang abspielte.

