Der Außenwerber Clear Channel Outdoor hat Vistar Media zu seinem Full-Stack-Technologiepartner ernannt, der alle DooH-Assets des Unternehmens in den USA – nach dem Europa-Exit des Unternehmens – verwalten wird, beginnend mit dem landesweiten Flughafennetzwerk des Unternehmens.

Dieser Schritt baut auf einer siebenjährigen Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen auf. Vistar – seit Januar ein Unternehmen von T-Mobile – stellt nun neben seiner SSP auch Adserving, Gerätemanagement und Mediaplayer-Software für das gesamte Portfolio von Clear Channel mit 55 großen Flughäfen bereit. Die Integration soll den Betrieb digitaler Kampagnen optimieren und Werbekunden mehr programmatische Möglichkeiten eröffnen.

Flughäfen wurden aufgrund ihrer Komplexität und ihres hohen Werts für Werbekunden als Startpunkt ausgewählt. Außerdem werden sie auf einer separaten Plattform betrieben, die vom restlichen DooH-Netzwerk von Clear Channel getrennt ist. Vistar hat laut eigener Aussage seine Synchronisierungsfunktionen verbessert zu haben, um große Gruppen von Displays zu verwalten – einige zeigen dieselbe Kampagne, andere wechseln zu unterschiedlichen Inhalten.

Für Werbekunden sollte der Übergang nahtlos verlaufen. Die Kampagnen laufen wie bisher weiter, aber hinter den Kulissen profitiert Clear Channel nun von einer stärkeren Automatisierung. Manuelle Aufgaben wie Pacing, Wettbewerbsabgrenzung und Bulk-Targeting werden vom Ad-Server von Vistar übernommen, der auch das SSP-Anfragevolumen dynamisch in Echtzeit anpasst.

Die Einführung bringt in dieser Phase keine neuen Targeting-Funktionen mit sich, sondern skaliert bestehende Tools effizienter. Werbetreibende haben weiterhin Zugriff auf Zielgruppen-Targeting auf Basis von Mobilfunkdaten, Point-of-Interest-Targeting, Dayparting, Proof-of-Play-Berichten, Pacing-Dashboards und programmatischen Leistungskennzahlen wie ECPM und Gewinnraten.

Der nächste Schritt wird die Ausweitung der Plattform über Flughäfen hinaus auf andere Bereiche des Clear Channel-Portfolios sein. „Programmatische Monetarisierung ist mittlerweile Standard, aber wir sehen die Notwendigkeit, die gesamte Anzeigenauslieferung auf einer einzigen Plattform zu vereinheitlichen“, sagt Jordan Fraser, Senior Director of Enterprise Solutions bei Vistar Media.